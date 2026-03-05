Man City vs Nottingham Forest : Pep Guardiola Sebut Peluang Dapatkan Trofi Liga Inggris Belum Tertutup

Pep Guardiola pelatih Manchester City(Instagram/@pepteam)

PELATIH Manchester City, Pep Guardiola, menolak anggapan persaingan gelar Liga Inggris telah berakhir setelah ditahan imbang 2-2 dalam pertandingan Man City vs Nottingham Forest di Stadion Etihad, Kamis (5/3). City tetap ada di posisi kedua klasemen Liga Inggris. Sementara Arsenal kini unggul tujuh angka dari City dan memegang kendali penuh dalam perburuan gelar.

City memang masih memiliki satu laga tunda dan akan menjamu Arsenal pada April mendatang. Meski demikian, Guardiola tetap optimistis timnya mampu mengejar ketertinggalan dalam laga tersisa.

“Masih banyak pertandingan yang harus dimainkan, dan mereka (Arsenal) memainkan satu laga lebih banyak,” ujar Guardiola.

“Ada pertandingan-pertandingan di mana kami memang tidak pantas mendapatkan hasil maksimal. Tapi hari ini secara umum kami bermain baik selama 90 menit," tambahnya.

Kegagalan mempertahankan keunggulan kembali menjadi sorotan. Musim ini, the Citizens telah kehilangan 13 poin dari posisi unggul yang menunjukkan rapuhnya konsistensi, terutama di babak kedua.

Dalam laga tersebut, City dua kali memimpin melalui gol Antoine Semenyo dan Rodri. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama setelah Morgan Gibbs-White dan Elliot Anderson menyamakan skor bagi tim tamu.

Pada detik-detik akhir pertandingan, peluang Savinho yang sudah melewati kiper Forest, Mats Sels, masih mampu disapu Murillo tepat di garis gawang.

“Ini bukan soal satu atau dua momen tertentu. Secara keseluruhan, ketika kami menganalisis pertandingan, permainan kami sebenarnya sudah bagus,” ucap.

Guardiola juga enggan memperdebatkan keputusan wasit yang tidak memberikan penalti saat Erling Haaland terjatuh di kotak terlarang usai melewati Sels. Insiden tersebut telah ditinjau VAR dan diputuskan bukan pelanggaran.

“Saya selalu percaya kami harus bermain jauh lebih baik agar tidak memberi ruang bagi wasit untuk ikut campur,” katanya.

“Itu tanggung jawab kami untuk tampil lebih baik. Jika kami harus bergantung pada keputusan mereka, itu tidak mungkin. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan.”

Kini, momentum persaingan gelar berada di tangan Arsenal. Namun Guardiola memilih mengalihkan fokus Man City ke agenda terdekat, yakni laga putaran kelima Piala FA melawan Newcastle sebelum menghadapi leg pertama babak 16 besar Liga Champions kontra Real Madrid.

“Perasaan kami adalah masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Sekarang fokusnya Newcastle. Kami selalu memikirkan pertandingan berikutnya,” tandas Guardiola.

(AFP/H-4)