Profil Cole Palmer: Bintang Muda Bersinar selain Joao Pedro saat Aston Villa vs Chelsea

Cole Palmer(Instagram/@chelseafc)

COLE Palmer telah bertransformasi dari sekadar talenta muda menjadi ikon sepak bola Liga Inggris. Pemain yang dikenal dengan julukan "Cold Palmer" ini menjadi pemain menonjol selain Joao Pedro saat pertandingan Aston Villa vs Chelsea,di Villa Park, Rabu (4/3).

Biodata Lengkap Cole Palmer

Nama Lengkap Cole Jermaine Palmer Tempat, Tanggal Lahir Manchester, 6 Mei 2002 Posisi Gelandang Serang / Sayap Kanan Kaki Dominan Kiri Klub Saat Ini Chelsea FC

Evolusi Karier: Menembus Dominasi Premier League

Karier Cole Palmer dimulai di akademi Manchester City sejak usia delapan tahun. Meskipun menunjukkan potensi besar di bawah asuhan Pep Guardiola, persaingan ketat di skuad The Citizens membuatnya sulit mendapatkan waktu bermain reguler. Pada musim panas 2023, Chelsea menebusnya dengan nilai transfer sekitar 40 juta poundsterling—sebuah angka yang kini dianggap sebagai investasi terbaik klub London Barat tersebut.

Di Chelsea, Palmer tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Ia langsung menjadi eksekutor penalti utama dan motor serangan tim. Ketenangannya dalam situasi tekanan tinggi membuatnya dijuluki "Cold Palmer", sebuah identitas yang diperkuat dengan selebrasi ikonik menggosok lengan seolah kedinginan.

Baca juga : City Menang 3-1 Plymouth, Guardiola Akui tak Anggap Remeh Lawan

Gaya Main: Sang Playmaker Modern

Palmer bukan hanya pencetak gol, tetapi juga kreator peluang yang ulung. Kelebihannya meliputi:

Visi Bermain: Kemampuan melepas umpan terobosan yang membelah pertahanan lawan.

Kemampuan melepas umpan terobosan yang membelah pertahanan lawan. Ball Control: Kontrol bola yang sangat rapat, sulit bagi bek lawan untuk merebut bola darinya.

Kontrol bola yang sangat rapat, sulit bagi bek lawan untuk merebut bola darinya. Spesialis Bola Mati: Akurasi tinggi dalam tendangan bebas dan penalti.

Catatan Menarik: Hingga awal 2026, Cole Palmer tercatat sebagai pemain dengan keterlibatan gol (gol + assist) terbanyak di Chelsea dalam dua musim terakhir.

Pencapaian Internasional

Di level tim nasional, Palmer menjadi bagian dari skuad Inggris yang sukses di berbagai turnamen. Setelah membawa Inggris U-21 juara Eropa pada 2023, ia kini menjadi pilihan utama di tim senior The Three Lions, bersaing dengan nama-nama besar seperti Jude Bellingham dan Phil Foden.

(H-4)