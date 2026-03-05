Aston Villa vs Chelsea : The Blues Naik ke Posisi Lima Klasemen, Joao Pedro Tuai Pujian

Chelsea vs Aston Villa(Instagram/@chelseafc)

HASIL pertandingan Aston Villa vs Chelsea membuat The Blues naik ke posisi kelima klasemen liga Inggris atau hanya terpaut tiga poin dari Villa di peringkat keempat dalam persaingan menuju zona Liga Champions musim depan. Bintang dalam pertandingan itu yakni Joao Pedro yang cetak hatrick dalam kemenangan 4-1 atas Aston Villa pada lanjutan Liga Inggris, Kamis (5/3) dini hari.

Pelatih Chelsea Liam Rosenior, tak ragu melabeli Joao Pedro sebagai pemain kelas dunia setelah sang pemain mencetak trigol.

Tiga gol Chelsea dibuat oleh Joao Pedro sedangkan satu gol lain the Blues dicetak Cole Palmer.

Chelsea sempat tertinggal cepat lewat gol Douglas Luiz pada menit ketiga. Namun, respons agresif tim tamu membalikkan keadaan dan mengakhiri tren tiga laga tanpa kemenangan di liga.

Rosenior menilai kontribusi Joao Pedro menjadi pembeda utama, terutama kualitas penyelesaian akhirnya.

“Dia pemain top. Saya pikir kepercayaan dirinya terus tumbuh. Golnya dengan kaki kiri itu kelas dunia. Penyelesaiannya luar biasa,” ujar Rosenior.

“Justru saya sangat senang dengan dua gol tap-in yang dia buat. Dia berada di posisi yang tepat pada waktu yang tepat. Kami bekerja keras dengannya soal itu, dan dia mendapatkan hattrick. Sulit menunjuk satu pemain saja, tetapi menurut saya ini performa tim yang luar biasa,” tambahnya.

Joao Pedro kini telah mengoleksi 14 gol liga musim ini. Penampilan tersebut dianggap sebagai yang terbaik sejak Rosenior mengambil alih kursi pelatih dua bulan lalu.

Berkat hasil itu, Chelsea memanfaatkan kekalahan yang dialami rival seperti Manchester United dan Liverpool pada laga tengah pekan untuk memperkuat posisi dalam perburuan empat besar.

Namun, Rosenior mengingatkan kemenangan baru akan bermakna jika diikuti konsistensi.

“Ini hanya berarti jika kami bisa mengulanginya. Kami harus konsisten,” ujarnya.

“Kami punya laga besar di Piala FA, lalu pertandingan besar di Paris (Liga Champions), kemudian laga besar lainnya melawan Newcastle. Kami tidak boleh terlalu memikirkan arti pertandingan itu. Kami hanya perlu tampil maksimal. Jika bermain di level ini, kami akan berada di posisi yang bagus,” tambahnya.

(AFP/H-4)