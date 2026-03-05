Puji Hat-trick Joao Pedro, Liam Rosenior Ungkap Kunci Kemenangan Chelsea di Villa Park

Pelatih Chelsea Liam Rosenior puji performa Joao Pedro dan sikap profesional Alejandro Garnacho usai bungkam Aston Villa 4-1. (Chelsea)

PELATIH Chelsea, Liam Rosenior, memberikan apresiasi tinggi atas performa timnya setelah meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Aston Villa di Villa Park. Meski menekankan kemenangan ini adalah buah dari kerja keras kolektif, Rosenior secara khusus menyoroti kontribusi signifikan dari Joao Pedro dan Alejandro Garnacho.

Bintang asal Brasil, Joao Pedro, menjadi sorotan utama lewat torehan hat-trick yang membawa The Blues bangkit dari ketertinggalan dalam perebutan posisi empat besar klasemen. Pedro mencetak gol penyama kedudukan melalui sontekan umpan Malo Gusto, sebelum membawa Chelsea unggul 2-1 di babak pertama lewat tendangan cungkil (chip) yang cerdik. Setelah Cole Palmer memperlebar jarak, Pedro menutup pesta gol sekaligus mengunci hat-trick-nya berkat assist dari Garnacho.

Pertumbuhan Joao Pedro di Bawah Rosenior

Tambahan tiga gol ini membuat koleksi gol Pedro musim ini mencapai 17 gol di semua kompetisi. Luar biasanya, delapan gol di antaranya lahir hanya dalam delapan pertandingan Liga Inggris sejak Rosenior menjabat sebagai pelatih kepala Chelsea.

"Dia adalah pemain top," ujar Rosenior pasca-pertandingan. "Saya pikir kepercayaan dirinya terus tumbuh. Cara dia menahan bola, energi yang dia berikan dalam melakukan tekanan (press), hingga pergerakannya sangat luar biasa."

Rosenior secara khusus memuji teknik penyelesaian akhir sang striker. "Gol kaki kirinya berkelas dunia, penyelesaian yang luar biasa. Namun sebenarnya, saya sangat senang dengan dua gol tap-in yang dia dapatkan. Dia berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat; kami telah bekerja keras melatih hal itu dengannya," tambahnya.

Sikap Berkelas Alejandro Garnacho

Selain Joao Pedro, Alejandro Garnacho juga mencuri perhatian sang pelatih. Kembali masuk ke dalam starting line-up setelah sempat menjadi cadangan saat melawan Arsenal akhir pekan lalu, pemain sayap tersebut menunjukkan sikap profesionalisme yang tinggi.

Garnacho berperan besar dalam gol ketiga Pedro dengan memberikan umpan matang di depan gawang kosong. Sikap tidak egois pemain muda tersebut mendapat pujian khusus dari Rosenior.

"Itulah yang biasanya terjadi ketika Anda bersikap profesional dan melakukan segalanya dengan benar di lapangan latihan," jelas Rosenior. "Dia benar-benar membuat saya terkesan dalam beberapa minggu terakhir, terutama saat dia berada di luar tim. Reaksinya, profesionalismenya, dan intensitas latihannya membuat performa hebat hari ini bukanlah sebuah kebetulan."

Rosenior menambahkan Garnacho sangat layak mendapatkan kredit atas penampilannya. "Dia seharusnya mencetak gol, tetapi dia berada di posisi yang tepat dan saya sangat menyukai betapa tidak egoisnya dia saat memberikan umpan untuk gol Joao," pungkasnya.

Kemenangan impresif ini tidak hanya memberikan tiga poin krusial, tetapi juga menunjukkan soliditas ruang ganti Chelsea dalam mengejar target kualifikasi kompetisi Eropa musim depan. (Chelsea/Z-2)