MU Ditekuk Newcastle, Carrick Telan Kekalahan Pertama usai Enam Kemenangan

Ilustrasi(Dok AI)

LANGKAH impresif Manchester United di bawah arahan Michael Carrick akhirnya terhenti. Bertandang ke markas Newcastle United di St James’ Park, Kamis (5/3) dini hari, Setan Merah takluk 1-2. Itu menjadi kekalahan pertama Carrick sebagai manajer interim Setan Merah setelah tujuh laga sebelumnya tak terkalahkan dengan dengan enam kemenangan satu hasil imbang.

United gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain sejak akhir babak pertama. Gelandang Newcastle, Jacob Ramsey, diganjar kartu kuning kedua akibat dianggap melakukan simulasi pada masa tambahan waktu paruh pertama.

Namun, alih-alih tertekan, tuan rumah justru tampil penuh semangat. Anthony Gordon membawa Newcastle unggul lewat titik penalti. United sempat menyamakan skor melalui sundulan Casemiro di penghujung babak pertama.

Baca juga : Runtuhkan Liverpool, Harry Maguire Bawa MU ke Peringkat 9

Pada babak kedua, dominasi jumlah pemain tak otomatis berbuah hasil bagi tim tamu. Penjaga gawang Newcastle, Aaron Ramsdale, tampil kokoh di bawah mistar dan menggagalkan sejumlah peluang. Petaka bagi MU datang tepat menjelang laga usai.

Pemain pengganti William Osula melakukan penetrasi dari sisi kanan, memotong ke dalam kotak penalti, lalu melepaskan tembakan melengkung yang tak mampu dijangkau kiper Senne Lammens pada menit ke-90. Gol itu memastikan kemenangan dramatis bagi Newcastle dan membuat St James Park bergemuruh. Carrick mengaku kecewa berat atas performa timnya. Menurutnya, persoalan utama terletak pada kualitas permainan bukan mentalitas.

“Saya sangat kecewa dengan hasil ini,” ujarnya.

“Saya rasa ini bukan soal mereka bermain dengan 10 orang, kami memang tidak bermain cukup baik. Kami tidak bisa mencari alasan. Kami semua bertanggung jawab atas itu,” kata Carrick.

Carrick sebelumnya sudah mengingatkan bahwa St James Park tempat yang sulit untuk ditaklukkan. Peringatan itu terbukti. Meski unggul jumlah pemain, United tak mampu mengendalikan laga sepenuhnya dan justru kecolongan pada momen krusial. (AFP/E-4)