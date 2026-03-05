Kata Carrick usai MU Dikalahkan Newcastle

Headline
PELATIH Manchester United, Michael Carrick, mengakui kekalahan 1-2 dari Newcastle United sebagai pukulan menyakitkan. Hasil di St James Park, Kamis (5/3) dini hari, menjadi kekalahan pertama Carrick sejak ditunjuk sebagai manajer interim pada Januari.
Sebelum kekalahan tersebut, Carrick mencatatkan enam kemenangan dan satu hasil imbang dalam tujuh pertandingan liga musim ini. Ia juga tak terkalahkan saat menjalani periode interim sebelumnya pada 2021.
“Kami tidak senang dengan cara kami bermain malam ini,” ujar Carrick kepada TNT Sports.
“Melihat jalannya pertandingan, sebagian besar situasi ada di tangan kami, tetapi kredit untuk Newcastle atas pendekatan mereka. Kami tahu ini akan sulit, namun kami sudah membawa laga ke posisi seharusnya bisa melangkah lebih jauh, tapi kami gagal. Sangat mengecewakan,” tambahnya.
Pertandingan sempat memanas setelah gelandang Newcastle, Jacob Ramsey, diusir keluar lapangan akibat kartu kuning kedua. Tuan rumah lebih dulu memimpin lewat penalti Anthony Gordon sebelum Casemiro menyamakan kedudukan jelang turun minum.
Namun, keunggulan jumlah pemain tak mampu dimanfaatkan United pada babak kedua. Justru pemain pengganti William Osula menjadi penentu kemenangan tuan rumah lewat aksi individu pada menit akhir. Carrick menegaskan kekalahan itu bukan semata karena situasi kartu merah.
“Saya rasa ini bukan soal mereka bermain dengan 10 orang, kami memang tidak bermain cukup baik. Kami tidak bisa mencari alasan. Kami semua bertanggung jawab atas itu,” tegasnya.
Meski hasil tersebut menghambat laju MU dalam perburuan tiket Liga Champions, Carrick menilai posisi timnya di papan atas masih cukup baik. Setan Merah harus segera bangkit demi mengamankan posisi lima besar.
“Kami kalah satu pertandingan, kami memang tidak bermain cukup baik, tetapi secara keseluruhan kami masih berada di posisi yang cukup baik. Malam ini menyakitkan, tetapi kami akan menjadi lebih baik di laga berikutnya,” ujarnya.
"Anda harus kembali bekerja, bekerja keras dan melakukan hal-hal yang membuat kami menang sebelumnya. Kami bisa melakukan itu, kami tim yang bagus. Malam ini bukan milik kami,” pungkas Carrick. (AFP/E-4)
