Profil Joao Pedro: Bintang Chelsea yang Cetak Hat-trick saat Lawan Aston Villa

Joao Pedro(Instagram/@chelseafc)

JOAO Pedro kini tengah menjadi buah bibir di Stamford Bridge. Penyerang asal Brasil ini baru saja membuktikan kelasnya sebagai salah satu striker paling mematikan di Liga Inggris musim 2025/2026 setelah mencetak hat-trick gemilang dalam kemenangan 4-1 saat pertandingan Aston Villa vs Chelsea pada 4 Maret 2026.

Sejak didatangkan dari Brighton & Hove Albion dengan nilai transfer mencapai £60 juta (sekitar Mata Uang Rupiah 1,2 triliun) pada bursa transfer musim panas 2025, Joao Pedro telah bertransformasi dari pemain muda berbakat menjadi mesin gol utama The Blues. Keberhasilannya mencetak tiga gol dalam satu pertandingan di Villa Park menegaskan posisinya sebagai investasi terbaik Chelsea tahun ini.

Profil dan Biodata Joao Pedro

Nama Lengkap: João Pedro Junqueira de Jesus

João Pedro Junqueira de Jesus Tempat, Tanggal Lahir: Ribeirão Preto, Brasil, 26 September 2001

Ribeirão Preto, Brasil, 26 September 2001 Posisi: Penyerang Tengah, Sayap Kiri

Penyerang Tengah, Sayap Kiri Klub Saat Ini: Chelsea (Nomor Punggung 9)

Chelsea (Nomor Punggung 9) Karier Klub: Fluminense, Watford, Brighton & Hove Albion, Chelsea

Perjalanan Karier: Menuju Puncak di London Barat

Joao Pedro memulai petualangannya di Eropa bersama Watford pada Januari 2020. Meskipun sempat merasakan pahitnya degradasi, ia menunjukkan mentalitas baja dengan membawa Watford kembali promosi sebelum akhirnya dipinang oleh Brighton pada 2023.

Di Brighton, Pedro menjelma menjadi pemain kunci yang membawa klub tersebut bersaing di papan atas. Performa konsistennya di kompetisi domestik dan Eropa membuat Chelsea tidak ragu mengeluarkan dana besar untuk memboyongnya ke London Barat pada Juli 2025. Di bawah skema taktik yang lebih ofensif di Chelsea, ia mendapatkan ruang lebih luas untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam mencari celah di pertahanan lawan.

Analisis Teknik: Mengapa Joao Pedro Begitu Mematikan?

Berbeda dengan striker tradisional, Joao Pedro memiliki kemampuan ball-carrying yang luar biasa. Ia sering turun ke lini tengah untuk menjemput bola, memancing bek lawan keluar dari posisinya, lalu melakukan akselerasi cepat ke kotak penalti. Statistik menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pemain dengan rata-rata konversi peluang terbaik di Premier League musim 2025/2026.

Statistik Kunci Joao Pedro (Musim 2025/2026) Penampilan 29 Pertandingan Gol (Premier League) 14 Gol Assist 5 Assist Menit per Gol 158 Menit

Masa Depan di Timnas Brasil

Berkat performa impresifnya bersama Chelsea, Joao Pedro kini menjadi pilihan utama di lini depan Timnas Brasil untuk kualifikasi Piala Dunia. Fleksibilitasnya bermain di berbagai posisi lini serang memberikan opsi taktis bagi pelatih Selecao dalam meramu strategi. (H-4)