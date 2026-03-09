Andy Robertson Tegaskan Kesetiaan di Anfield Usai Batal ke Tottenham Hotspur

Bek sayap Liverpool Andy Robertson(AFP/ANDY BUCHANAN)

BEK sayap andalan Liverpool, Andrew Robertson, akhirnya memberikan klarifikasi mendalam terkait spekulasi masa depannya pada bursa transfer Januari lalu.

Pemain asal Skotlandia tersebut sempat santer dikabarkan akan berlabuh ke rival Liga Primer Inggris Liverpool, Tottenham Hotspur, sebelum akhirnya kesepakatan tersebut batal terlaksana.

Dalam keterangannya baru-baru ini, Robertson mengakui bahwa ketertarikan dari klub asal London Utara itu memang nyata. Proses negosiasi bahkan sempat melibatkan pembicaraan serius di tingkat klub.

Baca juga : Tottenham Hotspur Mulai Upaya Boyong Andy Robertson dari Liverpool

Namun, kepindahannya urung terjadi setelah manajer Liverpool, Arne Slot, turun tangan dan mengeluarkan keputusan veto untuk mempertahankan sang pemain di skuad The Reds.

Robertson menyatakan bahwa ia menerima keputusan tersebut dengan tangan terbuka. Baginya, komitmen terhadap Liverpool merupakan prioritas utama yang tidak tergoyahkan oleh rumor transfer manapun.

"Ada ketertarikan dari Spurs, ada diskusi dengan kedua klub. Tapi pada akhirnya saya memutuskan untuk bertahan di Liverpool dan saya selalu berkomitmen dengan klub," ujar Robertson saat menjelaskan situasi bursa transfer musim dingin lalu.

Baca juga : Rumor Transfer Yan Diomande: Liverpool, Manchester United, dan Tottenham Hotspur Rebutan Winger RB Leipzig

Pemain yang telah menjadi bagian penting dari kesuksesan Liverpool di era modern ini menekankan bahwa hubungan emosionalnya dengan klub sudah terjalin sangat kuat.

Sejak didatangkan hampir sembilan tahun silam, Robertson merasa Anfield telah menjadi rumah kedua baginya.

"Saya sudah berada di sini hampir sembilan tahun dan saya akan selalu berkomitmen hingga jasa saya tidak dibutuhkan lagi, itu selalu menjadi pola pikir saya. Klub ini sudah memberi segalanya bagi saya dan saya sudah memberi segalanya bagi klub," tegasnya.

Meskipun bursa transfer Januari sempat menciptakan sedikit ketidakpastian, bek berusia 31 tahun itu menegaskan bahwa hubungan profesional maupun personalnya dengan pihak manajemen tetap harmonis. Ia pun enggan menoleh ke belakang dan memilih untuk memusatkan seluruh energinya bagi pencapaian tim di sisa musim ini.

"Saya selalu punya hubungan yang fantastis dengan klub dan saya harap ini bisa berlanjut. Apa yang terjadi di Januari dilupakan saja karena itu sudah lewat dan sekarang kita sama-sama maju dan fokus saya selalu untuk membantu tim," pungkasnya.

Saat ini, kontrak Robertson bersama Liverpool diketahui masih menyisakan durasi hingga Juni 2026.

Meski belum ada tanda-tanda pembicaraan mengenai pembaruan kontrak dari pihak manajemen, kehadiran Robertson di sisi kiri pertahanan tetap menjadi elemen krusial dalam skema permainan yang diusung oleh Arne Slot. (Z-1)