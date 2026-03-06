Spurs di Ambang Zona Merah, Dominic Solanke: Berhenti Cari Alasan, Saatnya Bertarung!

Headline
PENYERANG Tottenham Hotspur, Dominic Solanke, menyerukan pesan tegas kepada rekan-rekan setimnya setelah kekalahan memilukan dari Crystal Palace yang membuat posisi klub kian terpuruk. Solanke menegaskan skuad The Lilywhites harus segera menyadari kenyataan pahit, mereka kini sedang berjuang di papan bawah klasemen.
Kekalahan 1-3 di markas sendiri membuat Tottenham kini hanya terpaut satu poin dari zona degradasi. Solanke mengungkapkan bahwa ruang ganti tim langsung mengadakan pertemuan serius sesaat setelah laga usai untuk mencari jalan keluar dari krisis yang sedang melanda.
Meskipun mencetak gol pembuka dalam laga tersebut, Solanke tidak ingin terjebak dalam pencapaian individu. Baginya, posisi klub saat ini jauh dari ekspektasi dan tidak ada ruang lagi untuk pembelaan diri atas hasil buruk yang terus beruntun.
"Kami baru saja melakukan percakapan besar. Kami tahu posisi kami saat ini jelas bukan tempat yang kami inginkan, jadi kami perlu mencari tahu bagaimana kami akan keluar dari situasi ini sesegera mungkin," ujar Solanke kepada TNT Sports.
Ia menambahkan bahwa kesulitan teknis maupun non-teknis tidak boleh lagi dijadikan tameng atas performa tim yang merosot. "Kami tahu ada banyak kesulitan, tetapi kami tidak berada dalam posisi untuk membuat alasan lagi. Kami perlu menjalankan tugas di lapangan. Mudah untuk mengatakan kami ingin menjadi lebih baik, tetapi kami ingin menjadi lebih baik di atas lapangan," tegasnya.
Solanke menyadari bagi klub sebesar Tottenham, berada di papan bawah adalah situasi yang asing. Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa kerja keras dan semangat juang yang tinggi, sejarah besar klub tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari ancaman degradasi.
"Kami perlu berjuang dan menyadari posisi kami saat ini. Kami tahu klub tidak terbiasa berada di posisi ini, jadi kami perlu memahaminya dan mengerti bahwa ini tidak akan mudah," kata mantan pemain Bournemouth tersebut.
Menutup pernyataannya, Solanke menuntut dedikasi penuh dari seluruh elemen tim di sisa musim ini. "Kami perlu bertarung di setiap pertandingan, setiap menit, untuk memastikan kami berkembang," pungkasnya.
Krisis ini menjadi ujian berat bagi manajer Igor Tudor, terutama dengan rekor tanpa kemenangan yang kini telah mencapai 11 pertandingan di Premier League. (BBC/Z-2)
