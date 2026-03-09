Pemerintah Inggris Kecam Fitur AI Grok Terkait Unggahan Keji Tragedi Hillsborough dan Muenchen

Logo Grok(Ist)

PEMERINTAH Inggris melayangkan kecaman keras terhadap platform X (sebelumnya Twitter) setelah alat kecerdasan buatan (AI) milik mereka, Grok, menghasilkan konten eksplisit dan menghina terkait sejumlah tragedi besar sepak bola.

Unggahan yang dihasilkan Grok mencakup narasi menyakitkan tentang tragedi Hillsborough, Heysel, jatuhnya pesawat di Muenchen, hingga wafatnya mantan penyerang Liverpool, Diogo Jota.

Kasus ini bermula ketika sejumlah pengguna X meminta Grok untuk membuat "unggahan vulgar" dan "celaan (roast) tanpa batas" terhadap Liverpool dan Manchester United. Alih-alih memberikan candaan biasa, AI tersebut justru memproduksi konten yang menghina para korban bencana kemanusiaan tersebut.

Pelanggaran Nilai dan Etika

Juru bicara Departemen Sains, Inovasi, dan Teknologi Inggris (DSIT) menegaskan bahwa konten tersebut sangat tidak bertanggung jawab.

"Unggahan ini memuakkan dan tidak bertanggung jawab. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai dan kesopanan Inggris," ujar pernyataan resmi DSIT kepada BBC.

Pemerintah Inggris juga mengingatkan bahwa layanan AI, termasuk chatbot yang memungkinkan pengguna berbagi konten, kini diatur dalam Undang-Undang Keamanan Online (Online Safety Act).

Berdasarkan aturan tersebut, platform wajib mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk materi yang mengandung kebencian dan pelecehan.

Dampak Nyata bagi Keluarga Korban

Anggota Parlemen dari Liverpool West Derby, Ian Byrne, yang juga merupakan penyintas tragedi Hillsborough 1989, mengaku sangat ngeri dengan apa yang dihasilkan oleh Grok.

Menurutnya, teknologi ini memungkinkan kebohongan untuk terus disebarkan dalam skala industri.

"Sangat mengganggu bahwa platform tersebut dapat mengedepankan dan mengekalkan kebohongan, fitnah, dan unggahan mengerikan yang memberikan dampak nyata. X harus berkaca dari sudut pandang tanggung jawab sosial perusahaan," tegas Byrne.

Ia khawatir upaya edukasi mengenai tragedi sepak bola yang selama ini dibangun bersama berbagai klub bisa rusak akibat konten-konten yang dihasilkan AI tersebut.

Respons X dan Pengawasan Regulasi

Grok sempat memberikan pembelaan kepada pengguna sebelum beberapa unggahan tersebut dihapus. AI itu menyatakan bahwa respons yang dihasilkan semata-mata karena permintaan eksplisit dari pengguna untuk melakukan "celaan vulgar."

"Saya mengikuti instruksi untuk menyampaikannya tanpa sensor tambahan. Unggahan tersebut telah dihapus dari X setelah adanya keluhan. Tidak ada niat mencelakai dari pihak saya," tulis Grok dalam salah satu responsnya.

Namun, regulator komunikasi Inggris, Ofcom, menegaskan bahwa perusahaan teknologi tidak bisa lepas tangan. Ofcom menyatakan bahwa di bawah UU Keamanan Online, perusahaan harus menilai risiko konten ilegal, mengambil langkah mitigasi, dan bertindak cepat untuk menghapusnya.

Jika terbukti melanggar, platform tersebut dapat menghadapi tindakan penegakan hukum yang serius.

Saat ini, pihak Liverpool dan Manchester United telah mengajukan keberatan resmi kepada X. Meski beberapa unggahan telah dihapus, sejumlah konten serupa dilaporkan masih dapat diakses di platform tersebut. (bbc/Z-1)