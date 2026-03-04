Barcelona vs Atm: Hansi Flick Tetap Bangga Meski Keajaiban di Camp Nou Urung Terjadi

Laga Barcelona vs Atm, Barca gagal ke final Piala Raja karena kalah agregat 3-4. Simak analisis Hansi Flick di sini.(Dok. beIN Sport)

PELATIH Barcelona, Hans-Dieter Hansi Flick, memberikan apresiasi tinggi kepada skuadnya meski harus mengubur mimpi melaju ke final Piala Raja Spanyol 2025/2026. Barcelona dipastikan tersingkir setelah kalah agregat dari Atletico Madrid di babak semifinal.

Dalam laga leg kedua yang berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou, Barcelona, Rabu (4/3/2026) dini hari WIB, Blaugrana sebenarnya tampil dominan dan menang telak 3-0. Namun, hasil tersebut belum mampu membalikkan keadaan setelah mereka hancur 0-4 pada pertemuan pertama di Madrid.

Hansi Flick: Kami Bermain dengan Hati

Hansi Flick mengungkapkan rasa sedihnya karena gagal mencapai target final di Sevilla. Meski demikian, pelatih asal Jerman tersebut tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap perjuangan Lamine Yamal dan kawan-kawan di lapangan.

"Jelas saya sedih karena kami tidak mencapai target untuk lolos ke final di Sevilla, tetapi kami bisa sangat bangga. Kami sudah memberikan segalanya," ujar Flick sebagaimana dikutip dari laman resmi klub.

Flick menilai para pemainnya menunjukkan kualitas luar biasa, terutama mengingat banyaknya pemain muda jebolan La Masia yang terlibat dalam tensi tinggi laga Barcelona vs Atm tersebut. Nama-nama seperti Pau Cubarsi, Gerard Martin, hingga Marc Bernal yang mencetak brace, menjadi bukti cerahnya masa depan Barcelona.

"Setiap pemain bermain dengan hati di lapangan. Kami harus terus seperti ini, tetapi pertama-tama kami harus memulihkan diri dan melangkah setahap demi setahap karena perjalanan di liga dan Liga Champions masih sangat panjang."

Jalannya Pertandingan dan Kebangkitan Atletico

Barcelona tampil menyerang sejak peluit pertama dibunyikan. Marc Bernal membuka keunggulan pada menit ke-29, disusul gol Raphinha di masa injury time babak pertama (45'+5'). Bernal kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-72, mengubah skor menjadi 3-0 dan membangkitkan harapan comeback di Camp Nou.

Namun, pertahanan rapat yang digalang Jan Oblak dan kolega di sisa waktu pertandingan membuat Barcelona gagal mencetak gol keempat untuk memaksakan perpanjangan waktu. Skor 3-0 bertahan hingga usai, namun Atletico Madrid yang berhak lolos dengan agregat 4-3.

Bagi Atletico Madrid, keberhasilan ini sangat emosional. Ini adalah final Piala Raja pertama mereka sejak musim 2012/2013. Kala itu, mereka sukses mengangkat trofi juara setelah mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-1 di partai puncak.

Statistik Barcelona vs Atm (Leg II)

Kategori Barcelona Atletico Madrid Skor Akhir 3 0 Penguasaan Bola 68% 32% Total Tembakan 18 5 Agregat Akhir 3 4 (Lolos)

Kini, Barcelona harus segera mengalihkan fokus ke perburuan gelar Liga Spanyol dan Liga Champions agar musim 2025/2026 tidak berakhir tanpa trofi. (Ant/Z-10)