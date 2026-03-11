Newcastle United vs Barcelona, Drama Penalti Lamine Yamal Buyarkan Kemenangan The Magpies

Penyerang Barcelona Lamine Yamal melepaskan tendangan penalti yang menyamakan kedudukan di laga leg pertama 16 besar Liga Champions kontra Newcastle United.(AFP/Paul ELLIS)

LAGA sengit leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 antara Newcastle United dan Barcelona berakhir tanpa pemenang. Bertanding di hadapan pendukung sendiri di St. James' Park, Rabu (11/3/2026) dini hari WIB, The Magpies harus puas berbagi angka 1-1 setelah kemenangan yang sudah di depan mata sirna oleh penalti Lamine Yamal di masa injury time.

Harvey Barnes dan Harapan Publik Tyneside

St James' Park bergemuruh pada menit ke-86 ketika Harvey Barnes berhasil memecah kebuntuan. Memanfaatkan skema serangan balik cepat, Barnes melepaskan tembakan melengkung yang bersarang di pojok gawang Barcelona. Gol ini sempat membangkitkan asa Newcastle untuk menumbangkan raksasa Catalan untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade.

Hingga memasuki menit ke-90, Newcastle tampak sangat solid dalam bertahan. Namun, intensitas serangan Barcelona yang meningkat di masa tambahan waktu menciptakan kemelut di area pertahanan tuan rumah.

Lamine Yamal Dingin di Titik Putih

Drama terjadi pada menit ke-90+5 saat wasit Marco Guida menunjuk titik putih setelah Dani Olmo dijatuhkan oleh Malick Thiaw di kotak penalti. Keputusan tersebut sempat diprotes keras oleh pemain Newcastle United, namun tetap dikuatkan oleh tinjauan VAR.

Lamine Yamal yang menjadi eksekutor tampil sangat tenang. Pada menit ke-90+6, ia menyarangkan bola ke arah kiri gawang yang mengecoh kiper Newcastle. Skor 1-1 bertahan hingga laga usai, memberikan keuntungan psikologis bagi Barcelona yang akan menjamu Newcastle di Camp Nou pada leg kedua.

Statistik Pertandingan

Kategori Newcastle United Barcelona Penguasaan Bola 36% 64% Total Tembakan 9 15 Tembakan ke Gawang 3 5 Penyelamatan Kiper 4 2

Lokasi Pertandingan: St. James' Park, Newcastle upon Tyne, Inggris.

