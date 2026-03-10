Laga Krusial di St James' Park, Hansi Flick Waspadai Intensitas Newcastle United

Headline
PELATIH Barcelona, Hansi Flick, menegaskan bahwa timnya telah berada dalam kondisi siap tempur untuk menghadapi tantangan besar di kompetisi antarklub kasta tertinggi Eropa.
Blaugrana dijadwalkan bertandang ke markas Newcastle United dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions yang diprediksi akan berlangsung sengit.
Flick menyadari bahwa tekanan di St James' Park bukan sekadar soal teknis di lapangan, melainkan juga mentalitas dalam menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif bagi tim tamu.
Baginya, pertandingan ini merupakan salah satu titik balik krusial bagi perjalanan Barcelona musim ini.
“Ini adalah salah satu tantangan terpenting musim ini dan kami semua siap untuk itu,” ujar Flick dalam konferensi pers jelang pertandingan yang dilansir dari situs resmi klub pada Rabu (11/3).
Pelatih asal Jerman tersebut memastikan bahwa skuadnya telah melakukan analisis mendalam terhadap gaya permainan wakil Inggris tersebut.
Flick secara khusus menyoroti profil Newcastle United sebagai tim yang mampu bertransisi dengan sangat cepat. Intensitas tinggi yang diperagakan The Magpies di depan pendukungnya sendiri menjadi perhatian utama dalam sesi latihan Barcelona.
“Kami akan menemukan atmosfer yang luar biasa di sana melawan tim yang sangat intens, cepat dalam serangan balik, dan kuat dalam bertahan. Kami sendiri harus bertahan dengan sangat baik,” kata Flick.
Meski babak 16 besar dimainkan dalam format dua leg, Flick tidak ingin anak asuhnya lengah atau hanya sekadar mengincar hasil imbang.
Ia menekankan pentingnya membawa pulang hasil positif dari laga tandang guna mempermudah langkah mereka saat berganti menjamu Newcastle di kandang nantinya.
Menurut Flick, hasil pada pertemuan pertama ini akan sangat menentukan arah persaingan dan stabilitas mental tim menuju babak berikutnya.
Barcelona sendiri memiliki modal kepercayaan diri setelah sempat bertemu Newcastle United pada fase liga September tahun lalu.
Dalam pertemuan sebelumnya, klub asal Katalunya tersebut sukses memetik kemenangan tipis 2-1.
Saat itu, Anthony Gordon berhasil mencetak gol untuk Newcastle, namun Barcelona mampu membalas dan mengunci kemenangan lewat kolektivitas permainan yang solid.
Laga ini diharapkan menjadi pembuktian bagi Hansi Flick dalam meramu strategi defensif yang kokoh sekaligus menjaga efektivitas serangan di tengah kepungan atmosfer St. James' Park yang bergemuruh. (Ant/Z-1)
