Bungkam Newcastle, Pep Guardiola Sebut Ini Penampilan Terbaik Man City di St James' Park

MANAJER Manchester City, Pep Guardiola, tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya setelah timnya sukses menundukkan Newcastle United 3-1 di St James' Park, Minggu (8/3/2026) dini hari WIB. Hasil ini memastikan langkah The Citizens menuju babak perempat final Piala FA.
Guardiola bahkan melontarkan pujian setinggi langit dengan menyebut performa anak asuhnya kali ini sebagai salah satu yang paling berkesan sepanjang masa kepemimpinannya di City.
“Ini adalah penampilan terbaik kami di stadion ini sepanjang satu dekade saya di sini. Itulah konsistensi yang membuat saya bangga,” ujar Guardiola usai pertandingan.
Keputusan berisiko diambil Guardiola dengan melakukan rotasi besar-besaran dalam susunan pemain. Dari skuad yang sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Nottingham Forest di tengah pekan, hanya Matheus Nunes yang dipertahankan sebagai starter.
Meski tampil dengan wajah-wajah berbeda, City tetap menunjukkan dominasi permainan. Guardiola pun menanggapi santai mengenai perjudian taktiknya tersebut.
“Di Leverkusen kami juga menurunkan skuad yang kuat meskipun berbeda, tetapi kali ini kami menang sehingga semuanya terasa tepat. Jika kalah, tentu keputusan itu akan dianggap salah,” tambahnya.
Newcastle sebenarnya sempat memberikan kejutan di awal laga. Tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Harvey Barnes yang memanfaatkan assist dari Sandro Tonali. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama.
Pada menit ke-39, City berhasil menyamakan kedudukan melalui situasi yang unik. Umpan berbahaya dari Jeremy Doku mengenai kaki Savinho sebelum akhirnya meluncur masuk ke gawang Newcastle, mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Manchester City langsung tancap gas. Penyerang asal Mesir, Omar Marmoush, tampil sebagai pembeda. Ia membalikkan keadaan lewat tembakan keras dari jarak dekat yang menghujam bagian atas gawang lawan. Tak berhenti di situ, Marmoush kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-65 untuk mengunci kemenangan 3-1.
Kemenangan ini menjaga asa Manchester City untuk meraih banyak gelar musim ini. Selain masih bersaing ketat di Liga Primer Inggris, City juga sudah dinanti laga final Piala Liga.
Tantangan besar berikutnya sudah di depan mata. Setelah merayakan kemenangan di Piala FA, City harus segera mengalihkan fokus untuk menghadapi raksasa Spanyol, Real Madrid, dalam laga krusial Liga Champions tengah pekan mendatang. (AFP/Z-2)
