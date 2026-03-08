Chelsea vs Wrexham: Rosenior Akui Chelsea Dipaksa Kerja Keras oleh Wrexham

Headline
PELATIH Chelsea Liam Rosenior mengakui timnya harus mengerahkan seluruh kemampuan dan kerja keras untuk menyingkirkan tim kasta kedua Wrexham pada babak kelima Piala FA. The Blues akhirnya menang 4-2 lewat perpanjangan waktu dalam laga dramatis di Racecourse Ground, Minggu (8/3) dini hari.
Rosenior mengapresiasi penampilan Wrexham. Tim lawan dinilainya tampil penuh keberanian sepanjang pertandingan dan menyulitkan bagi Chelsea.
“Piala FA selalu seperti ini. Wrexham bermain luar biasa, penuh energi, berani, dan menunjukkan permainan yang sangat baik,” kata Rosenior.
“Kami harus bermain pada level yang sangat tinggi karena mereka benar-benar memaksa kami hingga batas kemampuan," tambahnya.
Chelsea dua kali tertinggal sebelum akhirnya membalikkan keadaan dan memastikan tempat di perempat final. Wrexham sempat memberi ancaman serius dan nyaris menciptakan kejutan di kompetisi tertua di Inggris itu.
Situasi pertandingan berubah pada masa tambahan waktu ketika gelandang Wrexham George Dobson menerima kartu merah. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Chelsea untuk membalikkan keadaan.
Pada babak perpanjangan waktu, Alejandro Garnacho membawa Chelsea berbalik unggul sebelum Joao Pedro menambah gol yang memastikan kemenangan.
Di sisi lain, pelatih Wrexham Phil Parkinson tetap bangga dengan performa timnya meskipun gagal melangkah lebih jauh.
“Kami menunjukkan banyak hal positif dalam permainan dan memainkan sepak bola yang bagus. Kami tidak datang hanya untuk bertahan dari Chelsea, kami percaya bisa bermain,” ujar Parkinson. (AFP/Z-2)
Joao Pedro menegaskan bahwa dirinya belum puas dan masih menyimpan ambisi besar untuk terus meningkatkan level permainannya bersama Chelsea.
