Preview FA Cup Wrexham vs Chelsea: Duel David vs Goliath di Racecourse Ground

Para pemain Wrexham merayakan kemenangan.(Wrexham)

Wrexham akan menjamu Chelsea dalam laga babak kelima Piala FA yang sangat dinantikan pada Sabtu (7/3). Pertandingan ini menandai pertemuan kompetitif pertama kedua klub dalam lebih dari empat dekade, membawa narasi klasik antara tim kuda hitam yang sedang naik daun melawan kekuatan finansial Premier League.

Laga Wrexham vs Chelsea akan berlangsung di STōK Cae Ras (Racecourse Ground), Wales. Kick-off dijadwalkan pukul 17:45 waktu setempat atau Minggu dini hari pukul 00:45 WIB.

Statistik dan Head-to-Head (H2H)

Chelsea memegang keunggulan tipis dalam sejarah pertemuan mereka, namun Wrexham memiliki catatan kandang yang cukup membanggakan saat menjamu tim asal London Barat tersebut.

Kategori Detail Statistik Total Pertemuan 9 Pertandingan Kemenangan Chelsea 4 Kali Kemenangan Wrexham 2 Kali Hasil Imbang 3 Kali Pertemuan Terakhir Wrexham 1-0 Chelsea (Februari 1982)

Kondisi Skuad dan Prediksi Lineup

Manajer Chelsea, Liam Rosenior, mengonfirmasi kembalinya Romeo Lavia ke dalam starting eleven setelah pulih dari cedera panjang.

Prediksi Susunan Pemain

Wrexham (3-5-2): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, O'Brien, Dobson, Thomason, Longman; Windass, Moore.

Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Chalobah, Sarr, Hato; Lavia, Santos; Neto, Fernandez, Garnacho; Delap.

Analisis Peluang

Wrexham yang saat ini berada di peringkat ke-6 Championship memiliki gaya main yang sangat fisik dan efektif dalam duel udara, terutama melalui Kieffer Moore. Sementara itu, Chelsea diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dengan kreativitas Enzo Fernandez di lini tengah.

Faktor kelelahan dan rotasi pemain Chelsea menjelang laga Liga Champions melawan PSG bisa menjadi celah bagi Wrexham. Meski demikian, kualitas individu pemain seperti Alejandro Garnacho dan Pedro Neto diyakini masih terlalu tangguh bagi pertahanan tuan rumah di laga FA Cup kali ini. (E-3)