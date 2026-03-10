Link Live Streaming Liga Champions Newcastle vs Barcelona, Kick Off Pukul 03.00 WIB

Kiper Inter Milan asal Swiss bernomor punggung 1, Yann Sommer, mencetak gol bunuh diri saat pertandingan sepak bola leg pertama semifinal Liga Champions UEFA antara FC Barcelona dan Inter Milan.( LLUIS GENE / AFP)

STADION St James' Park akan menjadi saksi bisu perjuangan Newcastle United dalam menjamu raksasa La Liga, Barcelona, pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2025/2026. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu (11/3/2026) pukul 03.00 WIB.

Bagi tim tuan rumah, ini adalah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya mereka mencicipi babak gugur kompetisi kasta tertinggi Eropa. Di sisi lain, Barcelona datang dengan ambisi besar untuk mengembalikan kejayaan mereka di Eropa di bawah asuhan Hansi Flick.

Head to Head Newcastle vs Barcelona

Berdasarkan catatan pertemuan, Barcelona masih unggul jauh atas Newcastle United. Berikut adalah rincian lima pertemuan terakhir kedua tim di Liga Champions:

Tanggal Pertandingan Skor 18 September 2025 Newcastle vs Barcelona 1-2 19 Maret 2003 Newcastle vs Barcelona 0-2 11 Desember 2002 Barcelona vs Newcastle 3-1 26 November 1997 Barcelona vs Newcastle 1-0 17 September 1997 Newcastle vs Barcelona 3-2

Prediksi Susunan Pemain

Kedua tim diprediksi akan tampil menyerang meski kehilangan beberapa pemain kunci akibat cedera.

Newcastle United (4-3-3):

Nick Pope; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Sven Botman, Lewis Hall; Joe Willock, Sandro Tonali, Joelinton; Harvey Barnes, Yoane Wissa, Anthony Gordon.

Pelatih: Eddie Howe

Barcelona (4-2-3-1):

Joan Garcia; Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo; Pedri, Marc Casado; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Robert Lewandowski.

Pelatih: Hansi Flick

Link Live Streaming Newcastle vs Barcelona

Anda dapat menyaksikan pertandingan seru ini melalui tautan di bawah ini:

Klik di Sini untuk Link Live Streaming Newcastle vs Barcelona

Untuk mengakses layanan streaming, pastikan Anda telah berlangganan paket yang sesuai di platform Vidio. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemegang hak siar. (Z-4)