Jadwal Babak 16 Besar Liga Champions: Real Madrid vs Manchester City, PSG vs Chelsea

PENGUNDIAN babak 16 besar Liga Champions 2025/2026 rampung dilaksanakan pada Jumat (27/2) waktu setempat di Nyon, Swiss dan Paris Saint-Germain (PSG) akan menghadapi Chelsea sedangkan Real Madrid berjumpa Manchester City.
PSG dijadwalkan akan lebih dulu bertindak sebagai tuan rumah menjamu Chelsea pada babak 16 besar Liga Champions di Stadion Parc des Princes, Paris, 10 atau 11 Maret 2026 waktu setempat, demikian catatan UEFA.
Selanjutnya pada leg kedua yang berlangsung 17 atau 18 Maret 2026 waktu setempat, giliran Chelsea yang bertindak sebagai tuan rumah menjamu PSG di Stadion Stamford Bridge, London.
PSG yang berstatus sebagai juara bertahan tentu tidak ingin perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar dan berusaha mengulangi sukses mereka di musim sebelumnya sekaligus mempertahankan gelar.
Di sisi lain, Chelsea tentu ingin kembali merasakan gelar Liga Champions setelah terakhir kali mereka berhasil menangkan pada musim 2020/2021.
Selain itu, ini juga merupakan pertandingan ulangan final Piala Dunia Antarklub FIFA 2025 lalu, yang ketika itu Chelsea berhasil menghancurkan PSG dengan skor 3-0 sehingga The Blues menjadi juara dunia.
Selanjutnya babak 16 besar Liga Champions juga akan menyajikan pertandingan dua tim besar yakni Real Madrid menghadapi Manchester City.
Real Madrid bertindak lebih dulu sebagai tuan rumah di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, 10 atau 11 Maret 2025, lalu sepekan berselang, giliran Manchester City yang menjadi tuan rumah di Stadion Etihad, Manchester.
Pada beberapa musim terakhir, Real Madrid dan Manchester City kerap bertemu baik pada fase grup atau gugur, dan kedua tim saling mengalahkan.
Pada Liga Champions musim lalu, Real Madrid mampu menyingkirkan Manchester City pada play-off 16 besar dengan agregat 6-3 berkat kemenangan di dua leg.
Di sisi lain, Manchester City berusaha untuk mengulangi sukses mereka pada musim 2022/23 ketika mampu menyingkirkan Real Madrid pada babak semifinal dan akhirnya mampu menjadi juara dengan mengalahkan Inter Milan di partai final.
Selain itu, babak 16 besar juga akan menyajikan pertandingan menarik lainnya seperti Galatasaray vs Liverpool, Atalanta vs Bayern Muenchen, Newcastle vs Barcelona hingga Bayer Leverkusen vs Arsenal.
Real Madrid tersingkir dari jalur langsung ke babak 16 besar setelah kalah 2-4 dari Benfica di Lisbon, Kamis (29/1) dini hari WIB.
Mohamed Salah mengakhiri puasa golnya bersama Liverpool saat the Reds membantai Qarabag 6-0 pada laga terakhir fase grup Liga Champions di Anfield, Kamis (29/1) dini hari WIB.
Liverpool, Manchester City, dan Barcelona mengamankan tiket langsung 16 besar Liga Champions.
Paris Saint-Germain (PSG) gagal mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar Liga Champions setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Newcastle United.
