Liga Eropa Datang Kembali, Inilah Beberapa Pemain Sepak Bola Muslim yang Akan Bermain

Edin Dzeko(Dok Instagram)

SEJAK akhir Agustus tahun lalu, Liga Eropa telah melangsungkan pengundian untuk babak penyisihan. Tercatat 36 tim akan terbagi menjadi empat grup dan setiap klub akan menghadapi dua tim dari pot lainnya.

Liga Eropa yang berlangsung selama hampir sembilan bulan lamanya, tentunya akan melewati bulan Ramadan dalam waktu-waktu pertandingannya. Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional (PFA) di Inggris telah menyelenggarakan lokakarya mengenai pertimbangan pemain Muslim semenjak sepuluh tahun yang lalu.

Di Inggris, 5 dari 10 penghargaan PFA, dimenangkan oleh pemain Muslim.

Berikut adalah beberapa bintang sepak bola yang sedang naik daun dan patut Anda perhatikan di musim ini

Wesley Fofana

Fofana lahir dan dibesarkan sebagai seorang Muslim oleh ibu dan neneknya. Pada tahun 2022, ia dikontrak oleh Chelsea dan kini bermain sebagai bek tengah.

Pada pertandingan tahun 2021 lalu, Leicester City, tim Fofana saat itu, bermain melawan Crystal Palace selama bulan Ramadan. Ketika matahari terbenam setelah kick-off, kiper Crystal Palace, Vicente Guaita, berhenti sejenak sebelum melakukan tendangan gawang yang memungkinkan pemain Muslim, Fofana dan Cheikhou Kouyaté untuk mengonsumsi gel energi.

Peristiwa tersebut menjadi pertama kalinya pertandingan Liga Premier dihentikan sementara untuk memungkinkan para pemain yang berpuasa untuk berbuka puasa.

“Hal itu menyentuh hati saya karena mereka memikirkan saya,” ujar Fofana.

Edin Džeko

Striker tim Fiorentina ini lahir sebagai seorang Muslim. Di negara asalnya, Bosnia, yang kini terpecah secara etnis, mendapatkan dukungan dari warga Serbia Bosnia atau Kroasia Bosnia untuk tim nasional adalah hal yang sulit. Dan, kepemimpinan Džeko membantu menyembuhkan beberapa perpecahan tersebut.

Džeko telah menikmati karier yang panjang dan gemilang di sepak bola Eropa, mulai dari menjadi bagian dari Manchester City dan sekarang ia kembali ke Italia bersama Fiorentina.

Antonio Rüdiger

Rüdiger yang kini bermain sebagai bek tengah di Real Madrid merupakan pemain yang dibesarkan sebagai seorang Muslim. Ia memulai kariernya pada usia 17 tahun dengan bermain untuk Roma dan Chelsea sebelum bergabung dengan timnya yang sekarang.

Rüdiger menceritakan rasisme yang dialaminya sebagai seorang Muslim yang taat di dunia olahraga.

Bahkan, pada 2024 lalu, ia sempat dituduh sebagai penganut “Islamisme” karena mengunggah foto dirinya yang mengenakan jubah putih dan berlutut di atas sajadah.

“Sebagai seorang Muslim yang taat, saya menjalankan keyakinan saya, tetapi saya dengan tegas menjauhkan diri dari segala bentuk ekstremisme dan tuduhan Islamisme. Saya mendukung perdamaian dan toleransi,” ungkapnya.

Mo Salah

Salah dapat dikatakan sebagai pesepakbola Muslim paling terkenal di dunia. Pada awal tahun 2025, Salah menyetujui perpanjangan kontrak dua tahun untuk tetap bersama Liverpool sebagai forward. Namun, ia dikabarkan telah menerima tawaran untuk pindah ke Arab Saudi.

Karier sepak bola Salah yang gemilang mungkin memasuki fase terakhirnya. Banyak penggemar yang percaya bahwa “kepulangan” Salah hanya ditunda selama satu atau dua musim lagi. (E-4)