Hasil Dortmund vs Bayern: Harry Kane Brace, Die Roten Jauhi Kejaran 11 Poin

Hasil Dortmund vs Bayern.(AFP)

PERTANDINGAN bertajuk Der Klassiker antara Dortmund vs Bayern berakhir dramatis untuk kemenangan tim tamu. Bayern Muenchen sukses menundukkan Borussia Dortmund dengan skor tipis 2-3 dalam laga pekan ke-24 Bundesliga yang berlangsung di Stadion Signal Iduna Park, Minggu (1/3) dini hari WIB.

Kemenangan ini membuat posisi Bayern Muenchen di puncak klasemen Bundesliga kian tak terbendung. Skuad asuhan Vincent Kompany kini mengoleksi 63 poin, unggul jauh 11 angka dari Dortmund yang tertahan di posisi kedua dengan 52 poin.

Hasil Dortmund vs Bayern: Drama Lima Gol

Laga Dortmund vs Bayern berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Tuan rumah Borussia Dortmund sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-26 melalui sundulan Nico Schlotterbeck yang memanfaatkan situasi bola mati.

Baca juga : Klasemen Bundesliga: Bayern Muenchen Perlebar Jarak dari Dortmund

Skor 1-0 bertahan hingga jeda babak pertama.

Memasuki babak kedua, Bayern Muenchen meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Harry Kane berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-54.

Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 melalui titik putih setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang Dortmund.

Baca juga : Kalahkan Union Berlin 3-0, Ini Statistik Borussia Dortmund di Klasemen Bundesliga

Dortmund sempat memberikan perlawanan sengit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui aksi Daniel Svensson pada menit ke-83. Namun, Joshua Kimmich muncul sebagai pahlawan Die Roten lewat gol telatnya di menit ke-87 yang memastikan tiga poin dibawa pulang ke Bavaria.

Statistik Pertandingan Dortmund vs Bayern

Skor Akhir Dortmund 2 - 3 Bayern Pencetak Gol Dortmund: Schlotterbeck (26'), Svensson (83')

Bayern: Kane (54', 72' P), Kimmich (87') Penguasaan Bola Dortmund 44% - 56% Bayern Total Tembakan 12 (5 on target) - 18 (8 on target)

Harry Kane Kian Tak Terbendung

Kemenangan Bayern juga mempertegas ketajaman Harry Kane. Penyerang asal Inggris tersebut kini telah mengoleksi 30 gol dari 24 pertandingan musim ini. "Kami memiliki keunggulan 11 poin. Kami tidak akan berhenti sekarang," ujar pelatih Bayern, Vincent Kompany.

Kekalahan ini menambah derita Dortmund yang sebelumnya juga tersingkir dari Liga Champions. Selain itu, Dortmund harus kehilangan Emre Can yang ditarik keluar karena cedera lutut serius sebelum turun minum.

Update Hasil Bundesliga Lainnya

Selain laga Dortmund vs Bayern, beberapa pertandingan Bundesliga lainnya juga memberikan kejutan:

Bayer Leverkusen vs Mainz (1-1): Jarell Quansah menyelamatkan Leverkusen dari kekalahan lewat gol di menit ke-88.

St Pauli vs Hoffenheim (1-0): Kemenangan krusial yang membawa St Pauli keluar dari zona degradasi.

Borussia Moenchengladbach vs Union Berlin (1-0): Gol penalti Kevin Diks di masa injury time memastikan kemenangan tuan rumah.

Werder Bremen vs Heidenheim (2-0): Bremen berhasil merangkak naik dari zona merah.

Dengan hasil ini, persaingan di papan atas Bundesliga kian mengerucut pada dominasi Bayern Muenchen, sementara perebutan tiket Liga Champions di posisi empat besar semakin memanas melibatkan Dortmund, Stuttgart, dan Leverkusen. (Z-10)