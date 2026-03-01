Hasil Dortmund vs Bayern: Harry Kane Brace, Die Roten Jauhi Kejaran 11 Poin

Headline
PERTANDINGAN bertajuk Der Klassiker antara Dortmund vs Bayern berakhir dramatis untuk kemenangan tim tamu. Bayern Muenchen sukses menundukkan Borussia Dortmund dengan skor tipis 2-3 dalam laga pekan ke-24 Bundesliga yang berlangsung di Stadion Signal Iduna Park, Minggu (1/3) dini hari WIB.
Kemenangan ini membuat posisi Bayern Muenchen di puncak klasemen Bundesliga kian tak terbendung. Skuad asuhan Vincent Kompany kini mengoleksi 63 poin, unggul jauh 11 angka dari Dortmund yang tertahan di posisi kedua dengan 52 poin.
Laga Dortmund vs Bayern berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Tuan rumah Borussia Dortmund sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-26 melalui sundulan Nico Schlotterbeck yang memanfaatkan situasi bola mati.
Skor 1-0 bertahan hingga jeda babak pertama.
Memasuki babak kedua, Bayern Muenchen meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, Harry Kane berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-54.
Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 melalui titik putih setelah terjadi pelanggaran di kotak terlarang Dortmund.
Dortmund sempat memberikan perlawanan sengit dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui aksi Daniel Svensson pada menit ke-83. Namun, Joshua Kimmich muncul sebagai pahlawan Die Roten lewat gol telatnya di menit ke-87 yang memastikan tiga poin dibawa pulang ke Bavaria.
|Skor Akhir
|Dortmund 2 - 3 Bayern
|Pencetak Gol
|Dortmund: Schlotterbeck (26'), Svensson (83')
Bayern: Kane (54', 72' P), Kimmich (87')
|Penguasaan Bola
|Dortmund 44% - 56% Bayern
|Total Tembakan
|12 (5 on target) - 18 (8 on target)
Kemenangan Bayern juga mempertegas ketajaman Harry Kane. Penyerang asal Inggris tersebut kini telah mengoleksi 30 gol dari 24 pertandingan musim ini. "Kami memiliki keunggulan 11 poin. Kami tidak akan berhenti sekarang," ujar pelatih Bayern, Vincent Kompany.
Kekalahan ini menambah derita Dortmund yang sebelumnya juga tersingkir dari Liga Champions. Selain itu, Dortmund harus kehilangan Emre Can yang ditarik keluar karena cedera lutut serius sebelum turun minum.
Selain laga Dortmund vs Bayern, beberapa pertandingan Bundesliga lainnya juga memberikan kejutan:
Dengan hasil ini, persaingan di papan atas Bundesliga kian mengerucut pada dominasi Bayern Muenchen, sementara perebutan tiket Liga Champions di posisi empat besar semakin memanas melibatkan Dortmund, Stuttgart, dan Leverkusen. (Z-10)
