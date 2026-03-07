Bayern vs Monchengladbach: Kevin Diks CS Kena Bantai Die Roten

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Bayern Muenchen tampil perkasa saat menjamu Borussia Monchengladbach dalam lanjutan Bundesliga pekan ke-25 di Allianz Arena, Sabtu (7/3/2026). Laga Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach berakhir dengan skor 4-1. Kemenangan tersebut memperkokoh posisi The Bavarian di puncak klasemen sementara.
Tanpa Harry Kane yang harus absen karena cedera, Bayern tetap menunjukkan ketajamannya. Luis Diaz menjadi bintang pembuka dengan gol voli indah di menit ke-33. Menjelang akhir babak pertama, Konrad Laimer menambah keunggulan setelah menerima assist matang dari Diaz.
Memasuki babak kedua, situasi semakin sulit bagi Gladbach setelah Rocco Reitz menerima kartu merah langsung di menit ke-55. Jamal Musiala yang mengeksekusi penalti hasil pelanggaran tersebut mengubah skor menjadi 3-0. Penyerang Nicolas Jackson melengkapi penderitaan tim tamu dengan gol keempatnya di menit ke-79.
Bek Timnas Indonesia, Kevin Diks, bermain penuh dalam laga ini. Meski melakukan beberapa intervensi krusial di lini belakang, ia dan kolega kesulitan membendung agresivitas pemain sayap Bayern yang terus mengeksploitasi ruang di pertahanan Gladbach.
|Kategori
|Bayern Munchen
|Gladbach
|Skor
|4
|1
|Penguasaan Bola
|65%
|35%
|Total Tembakan
|21
|5
|Kartu Merah
|0
|1 (Reitz)
Bayern Munchen: Manuel Neuer; Tom Bischof, Kim Min-jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Luis Diaz, Jamal Musiala, Michael Olise; Nicolas Jackson.
Borussia Monchengladbach: Jonas Omlin; Nico Elvedi, Ko Itakura, Kevin Diks; Luca Netz, Julian Weigl, Rocco Reitz, Franck Honorat; Alassane Plea, Kevin Stoger; Tim Kleindienst.
Gladbach sempat mencetak satu gol hiburan di masa injury time melalui Wael Mohya, yang kini tercatat sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah klub. Namun, hasil ini tetap membuat Gladbach tertahan di posisi ke-12 klasemen, sementara Bayern semakin nyaman di puncak. (E-3)
Bayern Muenchen bertekad melanjutkan tren positif di Bundesliga saat menjamu Gladbach. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
KETIKA dua tahun lalu ditunjuk menjadi pelatih Bayern Muenchen, banyak yang meragukan Vincent Kompany akan mampu mengembalikan kebesaran klub raksasa asal Bavaria itu.
Hasil pertandingan Dortmund vs Bayern skor 2-3. Harry Kane cetak brace, Joshua Kimmich jadi pahlawan. Cek klasemen Bundesliga terbaru hari ini di sini!
Bayern Muenchen saat ini kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 60 poin, unggul delapan angka dari Dortmund yang membuntuti di posisi kedua.
Bayern Muenchen kokoh di puncak Bundesliga setelah menang tipis 3-2 atas Frankfurt. Dua gol Harry Kane dan kebangkitan telat tim tamu di Allianz Arena.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved