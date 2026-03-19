Bayern Muenchen vs Atalanta, Lanjutkan Dominasi, Die Roten Melaju ke Perempat Final Liga Champions dengan Skor Agregat 10-2

Basuki Eka Purnama
19/3/2026 05:20
Bayern Muenchen vs Atalanta, Lanjutkan Dominasi, Die Roten Melaju ke Perempat Final Liga Champions dengan Skor Agregat 10-2
Para pemain Bayern Muenchen melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Atalanta di laga leg kedua 16 besar Liga Champions.(AFP/ALEXANDRA BEIER )

BAYERN Muenchen tidak menemui kesulitan berarti untuk mengamankan tiket perempat final Liga Champions 2025/2026. Menjamu Atalanta di Allianz Arena di laga leg kedua babak 16 besar, Kamis (19/3/2026) dini hari WIB, skuat asuhan Vincent Kompany menang telak dengan skor 4-1.

Kemenangan ini melengkapi dominasi Die Roten yang pada pertemuan pertama di Bergamo sudah menang 6-1. Secara agregat, Bayern unggul mutlak 10-2 atas wakil Italia tersebut.

Jalannya Pertandingan

Bayern Muenchen langsung mengambil inisiatif serangan sejak sepak mula. Gol pembuka lahir pada menit ke-25 lewat eksekusi penalti Harry Kane. Penalti dihadiahkan wasit setelah terjadi pelanggaran terhadap Michael Olise di area terlarang. Kane yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Baca juga : Prediksi Liga Champions: Bayern Muenchen vs Atalanta, Misi Mustahil La Dea di Allianz Arena

Di babak kedua, Bayern semakin menggila. Harry Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 setelah memanfaatkan umpan tarik matang. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-56, talenta muda Lennart Karl menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol indah lewat tendangan jarak jauh yang membuat skor menjadi 3-0.

Luis Diaz, yang tampil impresif di sisi sayap, menambah keunggulan Bayern menjadi 4-0 pada menit ke-70. Mantan pemain Liverpool itu melakukan aksi individu sebelum menaklukkan kiper Atalanta.

Atalanta mendapatkan gol penghibur pada menit ke-85 melalui aksi Lazar Samardzic. Tendangan spekulasi Samardzic dari luar kotak penalti bersarang di pojok gawang Bayern, mengubah skor menjadi 4-1 yang bertahan hingga laga usai.

Baca juga : Muenchen Vs Atalanta: Bayern Jaga Fokus Meski Setengah Lolos

Statistik Kunci Bayern Muenchen vs Atalanta

Penguasaan Bola 64% - 36%
Total Tembakan 18 - 7
Tembakan On Target 9 - 3
Stadion Allianz Arena, Munich

Susunan Pemain

Bayern Muenchen: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Goretzka, Pavlovic; Lennart Karl, Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Samardzic; Scamacca.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Editor : Basuki Eka Purnama
