Bayern Muenchen vs Atalanta, Lanjutkan Dominasi, Die Roten Melaju ke Perempat Final Liga Champions dengan Skor Agregat 10-2

Para pemain Bayern Muenchen melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Atalanta di laga leg kedua 16 besar Liga Champions.(AFP/ALEXANDRA BEIER )

BAYERN Muenchen tidak menemui kesulitan berarti untuk mengamankan tiket perempat final Liga Champions 2025/2026. Menjamu Atalanta di Allianz Arena di laga leg kedua babak 16 besar, Kamis (19/3/2026) dini hari WIB, skuat asuhan Vincent Kompany menang telak dengan skor 4-1.

Kemenangan ini melengkapi dominasi Die Roten yang pada pertemuan pertama di Bergamo sudah menang 6-1. Secara agregat, Bayern unggul mutlak 10-2 atas wakil Italia tersebut.

Jalannya Pertandingan

Bayern Muenchen langsung mengambil inisiatif serangan sejak sepak mula. Gol pembuka lahir pada menit ke-25 lewat eksekusi penalti Harry Kane. Penalti dihadiahkan wasit setelah terjadi pelanggaran terhadap Michael Olise di area terlarang. Kane yang menjadi algojo menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Di babak kedua, Bayern semakin menggila. Harry Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 setelah memanfaatkan umpan tarik matang. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-56, talenta muda Lennart Karl menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol indah lewat tendangan jarak jauh yang membuat skor menjadi 3-0.

Luis Diaz, yang tampil impresif di sisi sayap, menambah keunggulan Bayern menjadi 4-0 pada menit ke-70. Mantan pemain Liverpool itu melakukan aksi individu sebelum menaklukkan kiper Atalanta.

Atalanta mendapatkan gol penghibur pada menit ke-85 melalui aksi Lazar Samardzic. Tendangan spekulasi Samardzic dari luar kotak penalti bersarang di pojok gawang Bayern, mengubah skor menjadi 4-1 yang bertahan hingga laga usai.

Statistik Kunci Bayern Muenchen vs Atalanta Penguasaan Bola 64% - 36% Total Tembakan 18 - 7 Tembakan On Target 9 - 3 Stadion Allianz Arena, Munich

Susunan Pemain

Bayern Muenchen: Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Goretzka, Pavlovic; Lennart Karl, Gnabry, Luis Diaz; Harry Kane.

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Samardzic; Scamacca.

