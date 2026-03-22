Fokus Kejar Rekor Robert Lewandowski, Harry Kane: Satu Hattrick Bisa Mengubah Segalanya

Penyerang Bayern Muenchen Harry Kane(AFP/Alexandra BEIER)

PENYERANG Bayern Munchen, Harry Kane, menegaskan ambisinya untuk melampaui rekor gol satu musim Bundesliga milik Robert Lewandowski setelah kembali mencatatkan namanya di papan skor saat Bayern melibas Union Berlin 4-0 di Allianz Arena, Sabtu (21/3).

Tambahan satu gol di babak kedua membawa koleksi gol Kane musim ini menyentuh angka 31. Kini, kapten Timnas Inggris tersebut hanya terpaut 10 gol dari rekor 41 gol milik Lewandowski (musim 2020-2021) dengan sisa tujuh pertandingan di liga.

Optimisme Harry Kane

Menanggapi peluang memecahkan rekor tersebut, Kane menyatakan bahwa fokus utamanya adalah menjaga konsistensi di setiap laga sisa.

"Itu masih mungkin terjadi, saya hanya harus terus melakukan apa yang saya lakukan," ujar Kane dikutip dari AFP.

Ia juga menambahkan bahwa situasi bisa berubah dengan cepat jika ia mampu mencetak gol dalam jumlah banyak dalam waktu singkat.

"Hanya butuh satu kali hattrick atau sepasang dwigol berturut-turut, maka hal itu akan terlihat sedikit lebih mungkin," tambahnya.

Statistik Harry Kane Musim Ini

Ketajaman Kane musim ini memang luar biasa. Golnya ke gawang Union Berlin merupakan gol ke-48 dari 40 penampilannya di semua kompetisi.

Di level klub, kontribusi Kane membantu Bayern tampil sangat produktif dengan total 97 gol sepanjang musim ini di Bundesliga.

Kemenangan Bayern sendiri dipastikan lewat dua gol Serge Gnabry serta satu gol pembuka dari Michael Olise. Hasil ini membuat tim asuhan Vincent Kompany semakin kokoh di puncak klasemen dengan raihan 70 poin. (Z-1)