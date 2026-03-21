Preview Bundesliga: Bayern Muenchen vs Union Berlin, Die Roten Bertekad Lanjutkan Rangkaian Kemenangan

Laga Bundesliga antara Bayern Muenchen dan Union Berlin(chatgpt)

BAYERN Muenchen akan menjamu Union Berlin di Allianz Arena, Muenchen pada Sabtu, 21 Maret 2026 dalam lanjutan pekan ke-27 Bundesliga musim 2025/2026. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Die Roten untuk semakin mendekatkan diri ke gelar juara musim ini.

Kondisi Tim Saat Ini

Skuad asuhan Vincent Kompany tengah berada di puncak performa. Setelah memastikan tiket perempat final Liga Champions dengan agregat telak 10-2 atas Atalanta, fokus kini kembali ke domestik.

Die Roten, saat ini, memimpin klasemen dengan keunggulan 9 poin. Sebaliknya, Union Berlin asuhan Steffen Baumgart masih tertahan di papan tengah (posisi 9) dan berupaya memutus tren negatif saat bermain di laga tandang.

Statistik Pertandingan

Kategori Bayern Muenchen Union Berlin Posisi Klasemen 1 9 Gol per Pertandingan 3.7 1.2 Top Skor Harry Kane (30 Gol) Rani Khedira (5 Gol) 5 Laga Terakhir M-M-M-M-M K-K-M-K-S

Prediksi Susunan Pemain

Bayern Muenchen (4-2-3-1)

Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Gnabry; Kane.

Union Berlin (3-5-2)

Raab; Doekhi, Querfeld, N'Soki; Trimmel, Haberer, Khedira, Kemlein, Köhn; Ilic, Ansah.

Catatan Menarik: Bayern Muenchen belum pernah kalah dalam 14 pertemuan terakhir melawan Union Berlin di Bundesliga. Namun, pertahanan Bayern perlu waspada karena mereka selalu kebobolan dalam 8 laga kandang terakhir di liga.

Prediksi Skor

Melihat kedalaman skuad dan performa Harry Kane yang sedang on-fire, Bayern Muenchen diunggulkan menang telak. Union Berlin mungkin bisa mencuri satu gol memanfaatkan celah di lini belakang tuan rumah.

Prediksi Media Indonesia: Bayern Muenchen 3-1 Union Berlin

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.