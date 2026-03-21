Preview Bundesliga: Bayern Muenchen vs Union Berlin, Die Roten Bertekad Lanjutkan Rangkaian Kemenangan

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BAYERN Muenchen akan menjamu Union Berlin di Allianz Arena, Muenchen pada Sabtu, 21 Maret 2026 dalam lanjutan pekan ke-27 Bundesliga musim 2025/2026. Pertandingan ini menjadi krusial bagi Die Roten untuk semakin mendekatkan diri ke gelar juara musim ini.
Skuad asuhan Vincent Kompany tengah berada di puncak performa. Setelah memastikan tiket perempat final Liga Champions dengan agregat telak 10-2 atas Atalanta, fokus kini kembali ke domestik.
Die Roten, saat ini, memimpin klasemen dengan keunggulan 9 poin. Sebaliknya, Union Berlin asuhan Steffen Baumgart masih tertahan di papan tengah (posisi 9) dan berupaya memutus tren negatif saat bermain di laga tandang.
|Kategori
|Bayern Muenchen
|Union Berlin
|Posisi Klasemen
|1
|9
|Gol per Pertandingan
|3.7
|1.2
|Top Skor
|Harry Kane (30 Gol)
|Rani Khedira (5 Gol)
|5 Laga Terakhir
|M-M-M-M-M
|K-K-M-K-S
Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Gnabry; Kane.
Raab; Doekhi, Querfeld, N'Soki; Trimmel, Haberer, Khedira, Kemlein, Köhn; Ilic, Ansah.
Melihat kedalaman skuad dan performa Harry Kane yang sedang on-fire, Bayern Muenchen diunggulkan menang telak. Union Berlin mungkin bisa mencuri satu gol memanfaatkan celah di lini belakang tuan rumah.
Prediksi Media Indonesia: Bayern Muenchen 3-1 Union Berlin
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Preview lengkap Derby Rhein antara Cologne vs Borussia Monchengladbach. Simak jadwal, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
Pertandingan antara Sevilla dan Valencia di ajang La Liga ini bukan lagi soal perebutan tiket Eropa, melainkan perjuangan untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol.
Preview lengkap Osasuna vs Girona La Liga 21 Maret 2026. Analisis taktik, susunan pemain, statistik H2H, dan prediksi skor di Stadion El Sadar.
Levante asuhan Luis Castro mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Preview lengkap pertandingan La Liga antara Espanyol vs Getafe pada 21 Maret 2026. Analisis taktik, statistik head to head, dan prediksi susunan pemain.
Preview lengkap Derby Rhein antara Cologne vs Borussia Monchengladbach. Simak jadwal, prediksi susunan pemain, dan statistik kunci di sini.
RB Leipzig saat ini menduduki peringkat kelima klasemen Bundesliga dengan 47 poin, terpaut tiga angka dari Hoffenheim yang berada di posisi ketiga.
Analisis mendalam Borussia Moenchengladbach vs St Pauli di Bundesliga 2026. Cek prediksi susunan pemain, statistik kunci, dan skor di sini.
Preview lengkap Werder Bremen vs Heidenheim 28 Februari 2026. Analisis taktik, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci duel papan bawah Bundesliga.
Preview lengkap Hoffenheim vs St Pauli di Bundesliga 2026. Cek statistik, susunan pemain, dan prediksi skor di PreZero Arena.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved