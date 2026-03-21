Preview Bundesliga: Cologne vs Borussia Moenchengladbach, Upaya Menjauh dari Zona Degradasi di Derby Rhein

PERTARUNGAN klasik bertajuk Rheinlandderby akan tersaji di pekan ke-27 Bundesliga musim 2025/2026. Cologne akan menjamu rival abadinya, Borussia Monchengladbach, di RheinEnergieSTADION, Sabtu (21/3), dalam laga yang tidak hanya mempertaruhkan gengsi daerah, tetapi juga poin krusial untuk menjauh dari zona degradasi.

Kondisi Terkini Kedua Tim

Cologne: Tuan rumah datang dengan beban berat setelah gagal meraih kemenangan dalam enam laga terakhir di Bundesliga. Skuad asuhan Lukas Kwasniok saat ini tertahan di peringkat ke-14 dengan 25 poin, hanya selisih satu angka dari zona play-off degradasi. Hasil imbang 1-1 melawan Hamburger SV pekan lalu memberikan sedikit nafas, namun lini pertahanan tetap menjadi titik lemah.

Borussia Monchengladbach: Die Fohlen berada di posisi yang sedikit lebih baik, yakni peringkat ke-12 dengan 28 poin. Tim asuhan Eugen Polanski baru saja memetik kemenangan moral 2-0 atas St. Pauli. Namun, rekor tandang mereka sangat mengkhawatirkan; Gladbach belum pernah menang dalam delapan laga tandang terakhirnya.

Baca juga : Preview Bundesliga: Borussia Moenchengladbach vs St Pauli, Misi Tuan Rumah Tembus Zona Aman

Informasi Pertandingan:

Stadion: RheinEnergieSTADION, Koln

Waktu: Sabtu, 21 Maret 2026, 21.30 WIB

Prediksi Susunan Pemain

Cologne (4-2-3-1): Schwabe; Carstensen, van den Berg, Ozkacar, Hansen; Martel, Johannesson; Maina, Huseinbasic, Said El Mala; Ragnar Ache.

Borussia Monchengladbach (3-4-2-1): Moritz Nicolas; Elvedi, Itakura, Chiarodia; Scally, Weigl, Sander, Netz; Kevin Stoger, Franck Honorat; Haris Tabakovic.

Statistik Kunci & Head-to-Head (H2H)

Kategori Catatan Pertemuan Terakhir Gladbach 3-1 Cologne (Nov 2025) Rata-rata Gol H2H Di atas 2,5 gol (9 dari 10 laga terakhir) Formasi Cologne D-L-L-D-L (5 Laga Terakhir) Formasi Gladbach W-L-W-L-L (5 Laga Terakhir)

Kesimpulan

Derby Rhein kali ini diprediksi akan berjalan terbuka dan agresif. Kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk menjauh dari ancaman degradasi. Dengan rekor pertahanan kedua tim yang sedang rapuh, skor tinggi kemungkinan besar akan kembali tercipta di RheinEnergieSTADION.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.