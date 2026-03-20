Preview Bundesliga: RB Leipzig vs Hoffenheim, Misi Rebut Kembali Takhta Empat Besar

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEKAN ke-27 Bundesliga 2025/2026 akan dibuka dengan duel krusial antara RB Leipzig menjamu TSG Hoffenheim di Red Bull Arena pada Sabtu (21/3/2026) dini hari WIB. Laga ini menjadi penentu bagi kedua tim yang tengah bersaing ketat di zona kualifikasi Liga Champions.
RB Leipzig, saat ini, menduduki peringkat kelima dengan 47 poin, terpaut tiga angka dari Hoffenheim yang berada di posisi ketiga. Pasukan Ole Werner wajib mengamankan tiga poin di kandang jika ingin menjaga peluang kembali ke empat besar. Kekalahan dari Stuttgart di pekan sebelumnya menjadi alarm bagi lini serang Leipzig yang tampil tumpul dalam laga tersebut.
Di sisi lain, Hoffenheim tampil sebagai salah satu kejutan terbesar musim ini. Meski kehilangan gelandang andalan Leon Avdullahu karena cedera otot, tim tamu tetap berbahaya dengan ketajaman Andrej Kramaric yang didukung oleh skema serangan balik cepat yang efisien.
Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager, Baumgartner; Diomande, Romulo, Nusa.
Baumann; Hajdari, Kabak, Hranac; Toure, Burger, Prömel, Prass, Coufal; Kramaric, Asllani.
Secara historis, Leipzig memiliki rekor kandang yang sangat kuat saat menjamu Hoffenheim. Dalam sembilan pertemuan terakhir di Leipzig, tuan rumah tidak pernah tersentuh kekalahan. Namun, Hoffenheim berhasil memenangkan pertemuan pertama musim ini dengan skor 3-1 di Sinsheim.
|Kategori
|RB Leipzig
|TSG Hoffenheim
|Posisi Klasemen
|5
|3
|Poin
|47
|50
|Rataan Gol per Laga
|1.85
|2.08
Pertandingan diprediksi akan berjalan terbuka mengingat kedua tim memiliki gaya bermain menyerang. Leipzig diunggulkan karena faktor tuan rumah, namun pertahanan mereka yang rapuh bisa menjadi bumerang. Skor Media Indonesia adalah 2-1 untuk kemenangan tipis RB Leipzig ata Hoffenheim.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved