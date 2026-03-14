Preview VfB Stuttgart vs RB Leipzig: Duel Penentu Zona Liga Champions

VfB Stuttgart vs RB Leipzig(MI/AI)

PeKAN ke-26 Bundesliga 2025/2026 akan menyuguhkan salah satu pertandingan paling krusial musim ini. VfB Stuttgart akan menjamu RB Leipzig di MHP Arena pada Minggu (15/3/2026) pukul 22.30 WIB. Kedua tim saat ini memiliki poin yang identik (47 poin), menjadikan laga ini sebagai "final" perebutan posisi keempat klasemen.

Kondisi Terkini Kedua Tim

VfB Stuttgart harus membagi fokus mereka setelah menelan kekalahan 1-2 dari FC Porto di Liga Europa pada Kamis malam. Kelelahan fisik menjadi tantangan utama bagi skuat asuhan Sebastian Hoeness. Namun, bermain di depan pendukung sendiri di MHP Arena selalu memberikan energi tambahan bagi Die Schwaben yang musim ini sangat sulit dikalahkan di kandang.

Sementara itu, RB Leipzig datang dengan kondisi kebugaran yang lebih prima. Tanpa jadwal kompetisi Eropa di tengah pekan, Ole Werner memiliki waktu penuh untuk mempersiapkan taktik guna meredam agresivitas tuan rumah. Leipzig juga sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan kemenangan beruntun di dua laga liga terakhir.

Data Pertandingan

Detail Keterangan Stadion MHP Arena, Stuttgart Waktu Kick-off Minggu, 15 Maret 2026, 22.30 WIB Wasit Deniz Aytekin Posisi Klasemen Stuttgart (4), Leipzig (5)

Statistik Kunci & Head-to-Head

Stuttgart mencetak rata-rata 2,0 gol per laga di kandang musim ini. Ketajaman Individu: Deniz Undav (Stuttgart) telah mencatatkan 15 gol dan 4 assist di Bundesliga musim ini.

RB Leipzig tidak terkalahkan dalam empat laga tandang terakhir mereka. Pertemuan Terakhir: Leipzig menang 3-1 atas Stuttgart pada November 2025 di Red Bull Arena.

Prediksi Skor

Mengingat kedua tim memiliki kekuatan yang sangat berimbang di papan klasemen, laga diprediksi akan berjalan terbuka. Stuttgart unggul dalam kolektivitas di kandang, namun Leipzig memiliki keunggulan fisik. Skor akhir 2-2 menjadi prediksi yang realistis untuk duel sengit ini.

Daftar Pemain Absen

Dan-Axel Zagadou, Josha Vagnoman, Justin Diehl (Cedera). Leipzig: Peter Gulacsi (Cedera).

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Bundesliga di Indonesia.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.

