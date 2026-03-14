Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Preview VfB Stuttgart vs RB Leipzig: Duel Penentu Zona Liga Champions

Media Indonesia
15/3/2026 12:15
VfB Stuttgart vs RB Leipzig(MI/AI)

PeKAN ke-26 Bundesliga 2025/2026 akan menyuguhkan salah satu pertandingan paling krusial musim ini. VfB Stuttgart akan menjamu RB Leipzig di MHP Arena pada Minggu (15/3/2026) pukul 22.30 WIB. Kedua tim saat ini memiliki poin yang identik (47 poin), menjadikan laga ini sebagai "final" perebutan posisi keempat klasemen.

Kondisi Terkini Kedua Tim

VfB Stuttgart harus membagi fokus mereka setelah menelan kekalahan 1-2 dari FC Porto di Liga Europa pada Kamis malam. Kelelahan fisik menjadi tantangan utama bagi skuat asuhan Sebastian Hoeness. Namun, bermain di depan pendukung sendiri di MHP Arena selalu memberikan energi tambahan bagi Die Schwaben yang musim ini sangat sulit dikalahkan di kandang.

Sementara itu, RB Leipzig datang dengan kondisi kebugaran yang lebih prima. Tanpa jadwal kompetisi Eropa di tengah pekan, Ole Werner memiliki waktu penuh untuk mempersiapkan taktik guna meredam agresivitas tuan rumah. Leipzig juga sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan kemenangan beruntun di dua laga liga terakhir.

Data Pertandingan

                                                                                                 

Detail Keterangan
Stadion MHP Arena, Stuttgart
Waktu Kick-off Minggu, 15 Maret 2026, 22.30 WIB
Wasit Deniz Aytekin
Posisi Klasemen Stuttgart (4), Leipzig (5)

Statistik Kunci & Head-to-Head

  • Produktivitas Gol: Stuttgart mencetak rata-rata 2,0 gol per laga di kandang musim ini.
  • Ketajaman Individu: Deniz Undav (Stuttgart) telah mencatatkan 15 gol dan 4 assist di Bundesliga musim ini.
  • Performa Tandang: RB Leipzig tidak terkalahkan dalam empat laga tandang terakhir mereka.
  • Pertemuan Terakhir: Leipzig menang 3-1 atas Stuttgart pada November 2025 di Red Bull Arena.

Prediksi Skor

   

Mengingat kedua tim memiliki kekuatan yang sangat berimbang di papan klasemen, laga diprediksi akan berjalan terbuka. Stuttgart unggul dalam kolektivitas di kandang, namun Leipzig memiliki keunggulan fisik. Skor akhir 2-2 menjadi prediksi yang realistis untuk duel sengit ini.

Daftar Pemain Absen

  • Stuttgart: Dan-Axel Zagadou, Josha Vagnoman, Justin Diehl (Cedera).
  • Leipzig: Peter Gulacsi (Cedera).

Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Bundesliga di Indonesia.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved