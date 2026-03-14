Preview VfB Stuttgart vs RB Leipzig: Duel Penentu Zona Liga Champions

PeKAN ke-26 Bundesliga 2025/2026 akan menyuguhkan salah satu pertandingan paling krusial musim ini. VfB Stuttgart akan menjamu RB Leipzig di MHP Arena pada Minggu (15/3/2026) pukul 22.30 WIB. Kedua tim saat ini memiliki poin yang identik (47 poin), menjadikan laga ini sebagai "final" perebutan posisi keempat klasemen.
VfB Stuttgart harus membagi fokus mereka setelah menelan kekalahan 1-2 dari FC Porto di Liga Europa pada Kamis malam. Kelelahan fisik menjadi tantangan utama bagi skuat asuhan Sebastian Hoeness. Namun, bermain di depan pendukung sendiri di MHP Arena selalu memberikan energi tambahan bagi Die Schwaben yang musim ini sangat sulit dikalahkan di kandang.
Sementara itu, RB Leipzig datang dengan kondisi kebugaran yang lebih prima. Tanpa jadwal kompetisi Eropa di tengah pekan, Ole Werner memiliki waktu penuh untuk mempersiapkan taktik guna meredam agresivitas tuan rumah. Leipzig juga sedang dalam kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan kemenangan beruntun di dua laga liga terakhir.
|Detail
|Keterangan
|Stadion
|MHP Arena, Stuttgart
|Waktu Kick-off
|Minggu, 15 Maret 2026, 22.30 WIB
|Wasit
|Deniz Aytekin
|Posisi Klasemen
|Stuttgart (4), Leipzig (5)
Mengingat kedua tim memiliki kekuatan yang sangat berimbang di papan klasemen, laga diprediksi akan berjalan terbuka. Stuttgart unggul dalam kolektivitas di kandang, namun Leipzig memiliki keunggulan fisik. Skor akhir 2-2 menjadi prediksi yang realistis untuk duel sengit ini.
Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Bundesliga di Indonesia.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
