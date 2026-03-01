Bayern Muenchen dan Raphael Guerreiro Sepakat Berpisah Akhir Musim Ini

BAYERN Muenchen resmi mengumumkan bahwa kebersamaan mereka dengan Raphael Guerreiro akan berakhir pada penghujung musim ini. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama untuk tidak memperpanjang kontrak pemain asal Portugal tersebut yang akan habis pada Juni mendatang.
“FC Bayern dan Raphael Guerreiro sepakat untuk tidak memperpanjang kontrak yang akan habis pada akhir musim,” demikian pernyataan resmi klub Bundesliga itu melalui laman daring resmi mereka, Senin (30/3).
Keputusan ini menandai akhir perjalanan Guerreiro di Allianz Arena setelah bergabung secara gratis dari Borussia Dortmund pada musim panas 2023.
Selama membela Die Roten, pemain berusia 32 tahun tersebut dinilai tampil konsisten dan menjadi bagian penting dalam keberhasilan tim merengkuh gelar Bundesliga serta DFL-Supercup.
Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, memberikan apresiasi tinggi atas kontribusi serta profesionalisme yang ditunjukkan sang pemain, baik di dalam maupun di luar lapangan.
“Kami ingin berterima kasih kepada Rapha atas kebersamaan yang telah dijalani. Dia selalu bisa diandalkan di lapangan, dan sosok dengan karakter seperti dirinya sangat berharga di ruang ganti,” ujar Eberl.
Sejak bergabung, Guerreiro dikenal sebagai pemain serbabisa yang mampu mengisi posisi bek kiri, wing-back, hingga gelandang. Hingga saat ini, ia telah mencatatkan total 89 penampilan dengan kontribusi 12 gol dan delapan assist.
Pada musim berjalan ini, Guerreiro telah tampil dalam 23 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil menyumbangkan empat gol.
Perpisahan ini disebut berlangsung secara baik-baik, dengan kedua belah pihak kini tetap fokus untuk menuntaskan sisa musim dengan hasil maksimal. (Ant/Z-1)
