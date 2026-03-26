Al Ittihad Kembali Buru Mohamed Salah Setelah Pastikan akan Hengkang dari Liverpool

KLUB Liga Arab Saudi, Al Ittihad, dilaporkan kembali membuka pembicaraan untuk merekrut bintang Liverpool, Mohamed Salah. Langkah ini diambil setelah pemain asal Mesir tersebut memutuskan untuk meninggalkan Anfield pada akhir musim ini.
Melansir laporan ESPN, Kamis (26/3/2026), Al Ittihad melihat peluang besar untuk memboyong Salah sebagai ikon baru tim.
Ketertarikan ini bukanlah hal baru; pada September 2023, Al Ittihad sempat mengajukan tawaran fantastis senilai 150 juta pound sterling, namun saat itu ditolak mentah-mentah oleh manajemen The Reds.
Kini, dengan status Salah yang dipastikan hengkang, Al Ittihad siap bersaing untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 33 tahun tersebut.
Namun, upaya mereka tidak akan mudah. Al Ittihad harus bersaing dengan sesama klub Arab Saudi, Al-Qadsiah, yang dikabarkan memiliki kekuatan finansial serupa untuk menggoda sang penyerang.
Di sisi lain, klub-klub besar Arab Saudi lainnya seperti Al Hilal, Al Nassr, dan Al Ahli dilaporkan tidak berminat untuk masuk dalam perburuan pemain sayap tersebut.
Mohamed Salah sendiri akan meninggalkan Liverpool dengan status sebagai legenda hidup. Sejak didatangkan dari AS Roma pada 2017, ia telah membukukan 255 gol di semua kompetisi.
Catatan tersebut menempatkannya di posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Liverpool. Di level kompetisi domestik, Salah juga menempati peringkat keempat top skor sepanjang sejarah Liga Primer Inggris dengan koleksi 191 gol.
Selama masa baktinya di Merseyside, Salah telah mempersembahkan delapan trofi utama bagi publik Anfield, termasuk dua gelar juara Liga Inggris dan satu trofi Liga Champions.
Selain mengincar Salah, Al Ittihad yang saat ini berada di posisi keenam klasemen Liga Arab Saudi juga dikabarkan tertarik memperkuat lini tengah mereka dengan membidik gelandang Manchester United, Casemiro, untuk musim depan. (Ant/Z-1)
Casemiro berpotensi diboyong secara gratis setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Old Trafford yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang.
