Profil Mohamed Salah: Akhir Era Sang Egyptian King di Anfield

KABAR emosional menyelimuti Anfield setelah Mohamed Salah secara resmi mengumumkan akan meninggalkan Liverpool FC pada akhir musim 2025/2026. Keputusan ini mengakhiri pengabdian sembilan tahun yang luar biasa bagi pemain yang dijuluki The Egyptian King tersebut.
Profil Singkat Mohamed Salah
Lahir di Nagrig, Mesir pada 15 Juni 1992, Salah bergabung dengan Liverpool pada Juni 2017 dengan mahar £36,9 juta dari AS Roma. Sejak debutnya, ia langsung menjadi fenomena dengan mencetak 32 gol di musim perdana Liga Primer, sebuah rekor pada masanya.
Prestasi dan Trofi Bersama The Reds
Selama memperkuat Liverpool, Salah berhasil mengangkat hampir semua trofi bergengsi di level klub. Berikut adalah daftar pencapaian kolektifnya:
|Kompetisi
|Tahun Juara
|Liga Primer Inggris
|2019/20, 2024/25
|Liga Champions
|2018/19
|Piala Dunia Antarklub FIFA
|2019
|Piala FA
|2021/22
|Piala Liga (Carabao Cup)
|2021/22, 2023/24
|Piala Super UEFA
|2019
|Community Shield
|2022
Rekor Individu yang Fenomenal
Hingga Maret 2026, Mohamed Salah telah mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Liverpool:
- Top Skor Sepanjang Masa: Menempati posisi ke-3 daftar pencetak gol terbanyak Liverpool dengan 255 gol.
- Sepatu Emas: Memenangkan 4 gelar Golden Boot Liga Primer Inggris.
- Konsistensi: Menjadi satu-satunya pemain Liverpool yang mencetak minimal 20 gol dalam 8 musim beruntun.
- Raja Assist: Mengoleksi lebih dari 90 assist di Liga Primer, menyamai rekor legenda klub Steven Gerrard.
Pesan Perpisahan Sang Raja
"Liverpool adalah bagian dari hidup saya. Kota ini, klub ini, dan para pendukungnya telah memberi saya segalanya. Saya ingin mengumumkan ini lebih awal agar kita bisa menikmati sisa musim ini bersama-sama tanpa spekulasi," ujar Salah dalam video pengumumannya.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.