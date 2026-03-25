Profil Mohamed Salah: Akhir Era Sang Egyptian King di Anfield

KABAR emosional menyelimuti Anfield setelah Mohamed Salah secara resmi mengumumkan akan meninggalkan Liverpool FC pada akhir musim 2025/2026. Keputusan ini mengakhiri pengabdian sembilan tahun yang luar biasa bagi pemain yang dijuluki The Egyptian King tersebut.

Profil Singkat Mohamed Salah

Lahir di Nagrig, Mesir pada 15 Juni 1992, Salah bergabung dengan Liverpool pada Juni 2017 dengan mahar £36,9 juta dari AS Roma. Sejak debutnya, ia langsung menjadi fenomena dengan mencetak 32 gol di musim perdana Liga Primer, sebuah rekor pada masanya.

Prestasi dan Trofi Bersama The Reds

Selama memperkuat Liverpool, Salah berhasil mengangkat hampir semua trofi bergengsi di level klub. Berikut adalah daftar pencapaian kolektifnya:

Kompetisi Tahun Juara Liga Primer Inggris 2019/20, 2024/25 Liga Champions 2018/19 Piala Dunia Antarklub FIFA 2019 Piala FA 2021/22 Piala Liga (Carabao Cup) 2021/22, 2023/24 Piala Super UEFA 2019 Community Shield 2022

Rekor Individu yang Fenomenal

Hingga Maret 2026, Mohamed Salah telah mencatatkan namanya dalam buku sejarah sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Liverpool:

Top Skor Sepanjang Masa: Menempati posisi ke-3 daftar pencetak gol terbanyak Liverpool dengan 255 gol.

Memenangkan 4 gelar Golden Boot Liga Primer Inggris.

Menjadi satu-satunya pemain Liverpool yang mencetak minimal 20 gol dalam 8 musim beruntun.

Mengoleksi lebih dari 90 assist di Liga Primer, menyamai rekor legenda klub Steven Gerrard.

Pesan Perpisahan Sang Raja "Liverpool adalah bagian dari hidup saya. Kota ini, klub ini, dan para pendukungnya telah memberi saya segalanya. Saya ingin mengumumkan ini lebih awal agar kita bisa menikmati sisa musim ini bersama-sama tanpa spekulasi," ujar Salah dalam video pengumumannya.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.