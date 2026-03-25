Mohamed Salah Pastikan akan Tinggalkan Liverpool pada Juni 2026

Penyerang Liverpool Mohamed Salah(AFP/PAUL ELLIS )

PENYERANG Mohamed Salah resmi mengumumkan akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini atau Juni 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pemain asal Mesir ini sepakat untuk tidak memperpanjang masa baktinya yang telah berlangsung selama sembilan tahun di Anfield.

Dalam keterangan resminya, Salah mengungkapkan bahwa pengumuman ini dilakukan lebih awal demi transparansi serta bentuk rasa hormat kepada para pendukung The Reds.

Meski sudah dipastikan akan hengkang, Salah menegaskan komitmennya untuk tetap fokus memberikan hasil terbaik bagi klub hingga akhir musim.

Pesan Haru Melalui Media Sosial

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Salah menyampaikan pesan emosional mengenai kedekatannya dengan klub dan kota Liverpool.

"Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa saya tidak pernah membayangkan klub ini, kota ini, orang-orang ini akan menjadi bagian dari hidup saya," ungkap Salah.

Ia menambahkan bahwa Liverpool memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar klub sepak bola.

"Liverpool bukan hanya klub sepak bola, ini adalah gairah, ini adalah sejarah, ini adalah semangat, saya tidak bisa menjelaskannya kepada siapa pun yang bukan bagian dari klub ini," sambungnya.

Warisan Sembilan Tahun di Anfield

Sejak didatangkan dari AS Roma pada musim panas 2017, pemain berusia 33 tahun ini telah mengukir catatan statistik yang luar biasa. Selama berseragam Merah, Salah telah membukukan 255 gol dari 435 penampilan di berbagai ajang.

Tidak hanya catatan gol, Salah juga sukses mempersembahkan deretan trofi bergengsi ke lemari juara Liverpool, di antaranya:

2 Gelar Liga Primer Inggris

1 Liga Champions

1 Piala Dunia Antarklub

Piala Super UEFA, Piala FA, 2 Piala Liga, dan Community Shield.

Di akhir pesannya, Salah menekankan bahwa Liverpool akan selalu menjadi rumah bagi ia dan keluarganya.

"Perpisahan memang tidak pernah mudah. Kalian telah memberikan waktu terbaik dalam hidupku. Aku akan selalu menjadi bagian dari kalian! Klub ini akan selalu menjadi rumahku, bagiku dan keluargaku. Terima kasih untuk semuanya. Karena kalian semua, aku tidak akan pernah berjalan sendirian," pungkasnya.

Seremoni untuk merayakan warisan dan prestasi Salah dijadwalkan akan dilakukan pada akhir musim saat ia resmi mengucapkan selamat tinggal kepada publik Anfield. (Ant/Z-1)