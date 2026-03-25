Mohamed Salah Pastikan akan Tinggalkan Liverpool pada Juni 2026

Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
PENYERANG Mohamed Salah resmi mengumumkan akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini atau Juni 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pemain asal Mesir ini sepakat untuk tidak memperpanjang masa baktinya yang telah berlangsung selama sembilan tahun di Anfield.
Dalam keterangan resminya, Salah mengungkapkan bahwa pengumuman ini dilakukan lebih awal demi transparansi serta bentuk rasa hormat kepada para pendukung The Reds.
Meski sudah dipastikan akan hengkang, Salah menegaskan komitmennya untuk tetap fokus memberikan hasil terbaik bagi klub hingga akhir musim.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Salah menyampaikan pesan emosional mengenai kedekatannya dengan klub dan kota Liverpool.
"Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa saya tidak pernah membayangkan klub ini, kota ini, orang-orang ini akan menjadi bagian dari hidup saya," ungkap Salah.
Ia menambahkan bahwa Liverpool memiliki makna yang jauh lebih dalam dari sekadar klub sepak bola.
"Liverpool bukan hanya klub sepak bola, ini adalah gairah, ini adalah sejarah, ini adalah semangat, saya tidak bisa menjelaskannya kepada siapa pun yang bukan bagian dari klub ini," sambungnya.
Sejak didatangkan dari AS Roma pada musim panas 2017, pemain berusia 33 tahun ini telah mengukir catatan statistik yang luar biasa. Selama berseragam Merah, Salah telah membukukan 255 gol dari 435 penampilan di berbagai ajang.
Tidak hanya catatan gol, Salah juga sukses mempersembahkan deretan trofi bergengsi ke lemari juara Liverpool, di antaranya:
Di akhir pesannya, Salah menekankan bahwa Liverpool akan selalu menjadi rumah bagi ia dan keluarganya.
"Perpisahan memang tidak pernah mudah. Kalian telah memberikan waktu terbaik dalam hidupku. Aku akan selalu menjadi bagian dari kalian! Klub ini akan selalu menjadi rumahku, bagiku dan keluargaku. Terima kasih untuk semuanya. Karena kalian semua, aku tidak akan pernah berjalan sendirian," pungkasnya.
Seremoni untuk merayakan warisan dan prestasi Salah dijadwalkan akan dilakukan pada akhir musim saat ia resmi mengucapkan selamat tinggal kepada publik Anfield. (Ant/Z-1)
Arne Slot tidak menampik bahwa keterbatasan skuad akibat absennya pilar utama sangat memengaruhi ketajaman Liverpool.
Tambahan dua gol ini mengukuhkan posisi Welbeck sebagai pemain Inggris tersubur di Liga Primer Inggris musim ini dengan koleksi 12 gol, melampaui capaian Dominic Calvert-Lewin.
Brighton and Hove Albion akan menjamu Liverpool di Amex Stadium pada 21 Maret 2026. Simak preview mendalam, statistik kunci, dan absennya Mohamed Salah di laga krusial ini.
Noa Lang mengalami cedera parah pada ibu jari tangan kanannya akibat benturan keras dengan papan iklan di Stadion Anfield di laga leg kedua Liga Champions.
Pelatih Galatasaray, Okan Buruk, mengungkapkan bahwa faktor utama di balik keruntuhan timnya adalah kondisi fisik sang penyerang andalan, Victor Osimhen.
Liverpool hadapi misi berat lawan Galatasaray di leg kedua 16 besar Liga Champions. Simak prediksi, statistik kunci, dan ambisi rekor 50 gol Mohamed Salah.
Di tengah derasnya spekulasi mengenai kepindahannya ke Liga Arab Saudi pada bursa transfer musim panas 2026, Mohamed Salah memutuskan bertahan di Liverpool.
Aspek bertahan yang ditunjukkan Mohamed Salam dipandang Arne Slot sebagai nilai tambah yang luar biasa.
PELATIH Liverpool Arne Slot melontarkan apresiasi setinggi langit kepada Mohamed Salah seusai kemenangan tipis the Reds 1-0 atas Sunderland.
Mohamed Salah mengakhiri puasa golnya bersama Liverpool saat the Reds membantai Qarabag 6-0 pada laga terakhir fase grup Liga Champions di Anfield, Kamis (29/1) dini hari WIB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved