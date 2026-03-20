Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Preview Liga Primer Inggris: Brighton and Hove Albion vs Liverpool, Ujian Konsistensi The Reds di Stadion Amex

Basuki Eka Purnama
21/3/2026 10:02
Preview Liga Primer Inggris: Brighton and Hove Albion vs Liverpool, Ujian Konsistensi The Reds di Stadion Amex
Laga Liga Primer Inggris antara Brighton and Hove Albion dan Liverpool(chatgpt)

PERTANDINGAN pekan ke-31 Liga Primer Inggris 2025/2026 antara Brighton and Hove Albion dan Liverpool akan digelar di Stadion American Express ada Sabtu (21/3/2026) malam WIB. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua tim memiliki kepentingan besar di papan klasemen.

Kabar Tim: Badai Cedera Menghantui Liverpool

Liverpool dipastikan tampil tanpa beberapa pilar utama. Mohamed Salah menjadi nama terbaru yang masuk ruang perawatan setelah mengalami cedera ringan di laga Liga Champions. Selain Salah, Arne Slot juga masih kehilangan Alexander Isak dan Wataru Endo.

Di pihak tuan rumah, klub asuhan Fabian Hurzeler menyambut kembalinya Kaoru Mitoma. Kehadiran pemain asal Jepang ini diharapkan mampu menambah daya dobrak The Seagulls yang sedang dalam performa menanjak setelah meraih tiga kemenangan dari empat pertandingan terakhir.

Info Pertandingan:
Stadion: American Express Stadium, Brighton
Waktu: Sabtu, 21 Maret 2026 | 19.30 WIB

Statistik dan Head-to-Head

Meskipun Liverpool memenangkan dua pertemuan terakhir musim ini, Brighton memiliki catatan kandang yang cukup solid saat menjamu klub asal Merseyside tersebut. Berikut adalah data statistik kunci kedua tim:

Kategori Brighton Liverpool
Posisi Klasemen 12 5
Poin 40 49
Gol Memasukkan 39 49

Prediksi Jalannya Pertandingan

Tanpa Salah, Liverpool kemungkinan akan mengandalkan kolektivitas lini tengah yang diisi oleh Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai. Brighton diprediksi akan bermain terbuka dan memanfaatkan kecepatan sisi sayap melalui Yankuba Minteh. Laga ini diperkirakan akan menghasilkan banyak gol mengingat kedua tim memiliki gaya main ofensif.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved