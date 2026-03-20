Preview Liga Primer Inggris: Brighton and Hove Albion vs Liverpool, Ujian Konsistensi The Reds di Stadion Amex

Laga Liga Primer Inggris antara Brighton and Hove Albion dan Liverpool(chatgpt)

PERTANDINGAN pekan ke-31 Liga Primer Inggris 2025/2026 antara Brighton and Hove Albion dan Liverpool akan digelar di Stadion American Express ada Sabtu (21/3/2026) malam WIB. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua tim memiliki kepentingan besar di papan klasemen.

Kabar Tim: Badai Cedera Menghantui Liverpool

Liverpool dipastikan tampil tanpa beberapa pilar utama. Mohamed Salah menjadi nama terbaru yang masuk ruang perawatan setelah mengalami cedera ringan di laga Liga Champions. Selain Salah, Arne Slot juga masih kehilangan Alexander Isak dan Wataru Endo.

Di pihak tuan rumah, klub asuhan Fabian Hurzeler menyambut kembalinya Kaoru Mitoma. Kehadiran pemain asal Jepang ini diharapkan mampu menambah daya dobrak The Seagulls yang sedang dalam performa menanjak setelah meraih tiga kemenangan dari empat pertandingan terakhir.

Baca juga : Preview Liga Primer Inggris: Liverpool vs West Ham United, Upaya The Reds Menembus Empat Besar

Info Pertandingan:

Stadion: American Express Stadium, Brighton

Waktu: Sabtu, 21 Maret 2026 | 19.30 WIB

Statistik dan Head-to-Head

Meskipun Liverpool memenangkan dua pertemuan terakhir musim ini, Brighton memiliki catatan kandang yang cukup solid saat menjamu klub asal Merseyside tersebut. Berikut adalah data statistik kunci kedua tim:

Kategori Brighton Liverpool Posisi Klasemen 12 5 Poin 40 49 Gol Memasukkan 39 49

Prediksi Jalannya Pertandingan

Tanpa Salah, Liverpool kemungkinan akan mengandalkan kolektivitas lini tengah yang diisi oleh Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai. Brighton diprediksi akan bermain terbuka dan memanfaatkan kecepatan sisi sayap melalui Yankuba Minteh. Laga ini diperkirakan akan menghasilkan banyak gol mengingat kedua tim memiliki gaya main ofensif.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.