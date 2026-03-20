Preview Liga Primer Inggris: Brighton and Hove Albion vs Liverpool, Ujian Konsistensi The Reds di Stadion Amex

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERTANDINGAN pekan ke-31 Liga Primer Inggris 2025/2026 antara Brighton and Hove Albion dan Liverpool akan digelar di Stadion American Express ada Sabtu (21/3/2026) malam WIB. Laga ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua tim memiliki kepentingan besar di papan klasemen.
Liverpool dipastikan tampil tanpa beberapa pilar utama. Mohamed Salah menjadi nama terbaru yang masuk ruang perawatan setelah mengalami cedera ringan di laga Liga Champions. Selain Salah, Arne Slot juga masih kehilangan Alexander Isak dan Wataru Endo.
Di pihak tuan rumah, klub asuhan Fabian Hurzeler menyambut kembalinya Kaoru Mitoma. Kehadiran pemain asal Jepang ini diharapkan mampu menambah daya dobrak The Seagulls yang sedang dalam performa menanjak setelah meraih tiga kemenangan dari empat pertandingan terakhir.
Meskipun Liverpool memenangkan dua pertemuan terakhir musim ini, Brighton memiliki catatan kandang yang cukup solid saat menjamu klub asal Merseyside tersebut. Berikut adalah data statistik kunci kedua tim:
|Kategori
|Brighton
|Liverpool
|Posisi Klasemen
|12
|5
|Poin
|40
|49
|Gol Memasukkan
|39
|49
Tanpa Salah, Liverpool kemungkinan akan mengandalkan kolektivitas lini tengah yang diisi oleh Alexis Mac Allister dan Dominik Szoboszlai. Brighton diprediksi akan bermain terbuka dan memanfaatkan kecepatan sisi sayap melalui Yankuba Minteh. Laga ini diperkirakan akan menghasilkan banyak gol mengingat kedua tim memiliki gaya main ofensif.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved