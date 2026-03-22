Preview Liga Primer Inggris: Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest, Misi Terhindar dari Zona Degradasi

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERTANDINGAN krusial akan tersaji di Tottenham Hotspur Stadium pada Minggu (22/3/2026) saat Tottenham Hotspur menjamu Nottingham Forest dalam lanjutan pekan ke-31 Liga Primer Inggris. Laga ini dijuluki sebagai "relegation six-pointer" karena kedua tim hanya terpaut satu poin di papan bawah klasemen.
Tottenham Hotspur, yang kini dilatih Igor Tudor, sedang berada dalam periode tersulit mereka di era modern. Tanpa kemenangan liga di 2026, Spurs terpaksa berjuang untuk bertahan di kasta tertinggi. Di sisi lain, Nottingham Forest asuhan Vitor Pereira menunjukkan tren positif di kompetisi Eropa yang diharapkan bisa menular ke performa liga mereka.
Tuan rumah masih kehilangan banyak pemain inti. James Maddison, Dejan Kulusevski, dan Mohamed Kudus dipastikan absen. Namun, kembalinya Cristian Romero dan Micky van de Ven di lini belakang diharapkan bisa memberikan stabilitas. Guglielmo Vicario tetap akan mengawal gawang meski mengalami cedera hernia.
Nottingham Forest kehilangan Chris Wood dan Willy Boly karena cedera jangka panjang. Namun, mereka bisa kembali memainkan Elliot Anderson dan Morgan Gibbs-White yang diistirahatkan pada laga tengah pekan kemarin.
|Tim
|Prediksi Starting XI
|Tottenham
|Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha; Tel, Simons, Richarlison; Solanke
|Nott'm Forest
|Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangare; McAtee, Gibbs-White, Dominguez; Gabriel Jesus
Meskipun bermain di kandang, Tottenham tidak diunggulkan secara mutlak mengingat performa domestik mereka yang hancur. Forest telah memenangkan tiga pertemuan liga terakhir melawan Spurs, yang memberikan keunggulan psikologis bagi tim tamu. Namun, semangat juang Spurs setelah kemenangan di Liga Champions bisa menjadi pembeda di laga ini.
Laga ini diprediksi akan berjalan ketat dengan tensi tinggi. Hasil imbang mungkin tidak akan memuaskan kedua pihak, namun Tottenham diprediksi akan tampil habis-habisan untuk mengakhiri puasa kemenangan mereka di hadapan pendukung sendiri.
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Pertandingan antara Marseille dan Lille diprediksi akan berjalan ketat mengingat kedua tim tengah bersaing ketat di papan atas klasemen demi mengamankan slot Liga Champions musim depan.
Laga Ligue 1 ini menjadi pembuktian bagi Lyon untuk memutus tren negatif, sekaligus ujian konsistensi bagi Monaco yang tengah mengejar posisi tiga besar.
Inter Milan ingin mengamankan jalan menuju Scudetto, sementara Fiorentina tengah dalam tren positif untuk menjauh dari zona bawah
Preview laga Serie A AS Roma vs Lecce 23 Maret 2026. Roma krisis pemain depan, Lecce incar poin untuk keluar dari zona degradasi. Cek jadwal & prediksi.
Preview mendalam Bologna vs Lazio di Serie A 2026. Analisis taktik, kondisi tim setelah Liga Europa, dan prediksi skor di Stadio Renato Dall'Ara.
Preview Serie A Atalanta vs Verona 22 Maret 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan analisis peluang Atalanta menembus zona Eropa.
Aston Villa menjamu West Ham di Villa Park. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan analisis peluang kedua tim di Liga Primer Inggris 2026.
Preview lengkap Derby Tyne-Wear Newcastle vs Sunderland 22 Maret 2026. Analisis taktik, berita cedera Tonali, dan ambisi balas dendam The Magpies.
Laga Liga Primer Inggris ini mempertemukan Leeds United yang berada di peringkat 15 dan Brenford yang menduduki posisi tujuh.
Preview lengkap Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2026. Cek prediksi skor, head-to-head, dan kondisi tim terbaru di Stadion Hill Dickinson.
Laga Liga Primer Inggris kontra Burnley ini menjadi momentum bagi Fulham untuk mengakhiri tren negatif tanpa gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka.
