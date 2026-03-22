Preview Liga Primer Inggris: Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest, Misi Terhindar dari Zona Degradasi

Laga Liga Primer Inggris antara Tottenham Hotspur dan Nottingham Forest

PERTANDINGAN krusial akan tersaji di Tottenham Hotspur Stadium pada Minggu (22/3/2026) saat Tottenham Hotspur menjamu Nottingham Forest dalam lanjutan pekan ke-31 Liga Primer Inggris. Laga ini dijuluki sebagai "relegation six-pointer" karena kedua tim hanya terpaut satu poin di papan bawah klasemen.

Konteks Pertandingan

Tottenham Hotspur, yang kini dilatih Igor Tudor, sedang berada dalam periode tersulit mereka di era modern. Tanpa kemenangan liga di 2026, Spurs terpaksa berjuang untuk bertahan di kasta tertinggi. Di sisi lain, Nottingham Forest asuhan Vitor Pereira menunjukkan tren positif di kompetisi Eropa yang diharapkan bisa menular ke performa liga mereka.

Berita Tim dan Cedera

Tuan rumah masih kehilangan banyak pemain inti. James Maddison, Dejan Kulusevski, dan Mohamed Kudus dipastikan absen. Namun, kembalinya Cristian Romero dan Micky van de Ven di lini belakang diharapkan bisa memberikan stabilitas. Guglielmo Vicario tetap akan mengawal gawang meski mengalami cedera hernia.

Nottingham Forest kehilangan Chris Wood dan Willy Boly karena cedera jangka panjang. Namun, mereka bisa kembali memainkan Elliot Anderson dan Morgan Gibbs-White yang diistirahatkan pada laga tengah pekan kemarin.

Data Pertandingan Stadion: Tottenham Hotspur Stadium, London

Tottenham Hotspur Stadium, London Waktu: Minggu, 22 Maret 2026, 21.15 WIB

Minggu, 22 Maret 2026, 21.15 WIB Wasit: Michael Oliver

Prediksi Susunan Pemain

Tim Prediksi Starting XI Tottenham Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha; Tel, Simons, Richarlison; Solanke Nott'm Forest Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangare; McAtee, Gibbs-White, Dominguez; Gabriel Jesus

Analisis Peluang

Meskipun bermain di kandang, Tottenham tidak diunggulkan secara mutlak mengingat performa domestik mereka yang hancur. Forest telah memenangkan tiga pertemuan liga terakhir melawan Spurs, yang memberikan keunggulan psikologis bagi tim tamu. Namun, semangat juang Spurs setelah kemenangan di Liga Champions bisa menjadi pembeda di laga ini.

Kesimpulan

Laga ini diprediksi akan berjalan ketat dengan tensi tinggi. Hasil imbang mungkin tidak akan memuaskan kedua pihak, namun Tottenham diprediksi akan tampil habis-habisan untuk mengakhiri puasa kemenangan mereka di hadapan pendukung sendiri.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.