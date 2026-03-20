Preview Liga Primer Inggris: Fulham vs Burnley, Misi The Cottagers Tembus 10 Besar Klasemen

FULHAM akan menjamu Burnley dalam lanjutan pekan ke-31 Liga Primer Inggris 2025/2026 di Craven Cottage pada Sabtu (21/3/2026). Laga ini menjadi momentum bagi tuan rumah untuk mengakhiri tren negatif tanpa gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka.

Dominasi Sejarah Burnley di London Barat

Meski saat ini terpuruk di zona degradasi, Burnley memiliki catatan historis yang impresif saat bertandang ke markas Fulham. The Clarets tercatat selalu menang dalam tiga kunjungan terakhir mereka ke Craven Cottage dengan skor agregat yang mencolok, yakni 7-0.

Namun, Fulham membawa modal kemenangan 3-2 pada pertemuan pertama musim ini di Turf Moor sebagai motivasi untuk memutus kutukan tersebut.

Kondisi Skuad dan Pemain Kunci

Marco Silva kemungkinan besar akan kembali mengandalkan Raul Jimenez di ujung tombak, didukung oleh Harry Wilson yang tampil gemilang di pertemuan pertama dengan catatan satu gol dan dua assist.

Di kubu tim tamu, Scott Parker harus memutar otak karena badai cedera yang menimpa pilar pertahanan seperti Jordan Beyer dan Connor Roberts.

Statistik (Musim 2025/26) Fulham Burnley Posisi Klasemen 11 19 Gol Dicetak 40 32 Kebobolan 43 58

Kesimpulan

Fulham diunggulkan secara kualitas skuad dan posisi klasemen, namun Burnley yang sedang terdesak seringkali tampil mengejutkan. Jika Fulham gagal memecahkan kebuntuan di lini depan sejak awal laga, Burnley berpeluang mencuri poin melalui skema serangan balik cepat yang menjadi ciri khas mereka.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.