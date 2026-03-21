Preview Ligue 1: Auxerre vs Brest, Misi Keluar dari Zona Merah

Laga Ligue 1 antara Auxerre dan Brest

PEKAN ke-27 Ligue 1 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Auxerre melawan Brest di Stade de l'Abbé-Deschamps pada Sabtu, 21 Maret 2026. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim dengan misi yang sangat kontras.

Pertarungan di Ujung Tanduk

Auxerre saat ini berada di peringkat 16 klasemen sementara dan sedang berjuang keras untuk menghindari zona degradasi. Tim asuhan Christophe Pélissier tercatat sebagai tim paling minim mencetak gol di musim ini dengan hanya mengoleksi 19 gol dari 26 pertandingan. Kegagalan mencetak gol dalam empat laga kandang terakhir menjadi alarm bahaya bagi publik Burgundy.

Di sisi lain, Brest yang menduduki peringkat 10 masih berupaya merangkak naik ke zona Eropa. Meskipun baru saja kalah dari Monaco, skuad asuhan Eric Roy memiliki pertahanan yang cukup disiplin. Namun, mereka harus tampil tanpa striker andalan Ludovic Ajorque yang terkena akumulasi kartu.

Data & Statistik Pertandingan

Detail Pertandingan Informasi Waktu Kick-off Sabtu, 21 Maret 2026, 19:00 WIB Stadion Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Wasit Hakim Ben El Hadj Head-to-Head Terakhir Brest 2-0 Auxerre (Januari 2026)

Prediksi Susunan Pemain

Auxerre (3-4-3):

Léon; Okoh, Diomande, Akpa; Sy, Owusu, Danois, Oppegaard; Casimir, Mara, Namaso.

Brest (4-2-3-1):

Coudert; Lala, Coulibaly, Diaz, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Ebimbe; Lascary.

Catatan Penting: Auxerre memiliki rekor 100% kemenangan kandang musim ini jika mereka berhasil mencetak gol di babak pertama. Namun, hal itu baru terjadi dua kali sepanjang musim 2025/2026.

Analisis Strategi

Auxerre diprediksi akan bermain sangat defensif dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Josue Casimir. Sementara itu, Brest akan mencoba mendominasi penguasaan bola melalui kreativitas Kamory Doumbia di lini tengah untuk membelah pertahanan rapat tuan rumah.

Prediksi Media Indonesia: Auxerre 0-1 Brest

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.