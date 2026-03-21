Preview Ligue 1: Auxerre vs Brest, Misi Keluar dari Zona Merah

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PEKAN ke-27 Ligue 1 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara Auxerre melawan Brest di Stade de l'Abbé-Deschamps pada Sabtu, 21 Maret 2026. Laga ini menjadi krusial bagi kedua tim dengan misi yang sangat kontras.
Auxerre saat ini berada di peringkat 16 klasemen sementara dan sedang berjuang keras untuk menghindari zona degradasi. Tim asuhan Christophe Pélissier tercatat sebagai tim paling minim mencetak gol di musim ini dengan hanya mengoleksi 19 gol dari 26 pertandingan. Kegagalan mencetak gol dalam empat laga kandang terakhir menjadi alarm bahaya bagi publik Burgundy.
Di sisi lain, Brest yang menduduki peringkat 10 masih berupaya merangkak naik ke zona Eropa. Meskipun baru saja kalah dari Monaco, skuad asuhan Eric Roy memiliki pertahanan yang cukup disiplin. Namun, mereka harus tampil tanpa striker andalan Ludovic Ajorque yang terkena akumulasi kartu.
|Detail Pertandingan
|Informasi
|Waktu Kick-off
|Sabtu, 21 Maret 2026, 19:00 WIB
|Stadion
|Stade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre)
|Wasit
|Hakim Ben El Hadj
|Head-to-Head Terakhir
|Brest 2-0 Auxerre (Januari 2026)
Léon; Okoh, Diomande, Akpa; Sy, Owusu, Danois, Oppegaard; Casimir, Mara, Namaso.
Coudert; Lala, Coulibaly, Diaz, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Ebimbe; Lascary.
Auxerre diprediksi akan bermain sangat defensif dan mengandalkan serangan balik cepat melalui Josue Casimir. Sementara itu, Brest akan mencoba mendominasi penguasaan bola melalui kreativitas Kamory Doumbia di lini tengah untuk membelah pertahanan rapat tuan rumah.
Prediksi Media Indonesia: Auxerre 0-1 Brest
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
