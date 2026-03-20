Preview La Liga Elche vs Mallorca: Duel Krusial di Zona Degradasi

PEKAN ke-29 La Liga musim 2025/2026 akan menyajikan duel panas yang sangat menentukan nasib kedua tim di kasta tertinggi sepak bola Spanyol. Elche akan menjamu Mallorca dalam laga yang layak disebut sebagai "six-pointer" bagi zona merah. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Manuel Martínez Valero, Kota Elche, pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Bagi tuan rumah Elche, laga ini adalah kesempatan emas sekaligus beban berat. Tim asuhan Eder Sarabia tersebut belum mencatatkan satu pun kemenangan di La Liga sepanjang tahun kalender 2026.

Kekalahan telak 1-4 dari Real Madrid di pekan sebelumnya semakin menekan posisi mereka di peringkat ke-18 klasemen sementara.

Debut Manis Martin Demichelis di Mallorca

Di sisi lain, Mallorca datang dengan angin segar setelah pergantian nakhoda. Martin Demichelis, yang ditunjuk menggantikan Jagoba Arrasate, berhasil memberikan dampak instan. Kemenangan 2-1 atas Espanyol pekan lalu memutus tren negatif Los Piratas dan membawa mereka naik ke posisi 16, unggul dua poin dari Elche.

Demichelis tampaknya berhasil menyuntikkan kepercayaan diri baru ke skuad Mallorca. Dengan mengandalkan duet Mateo Joseph dan Vedat Muriqi di lini depan, mereka diprediksi akan bermain lebih pragmatis namun mematikan dalam serangan balik di kandang Elche.

Kondisi Skuad dan Prediksi Formasi

Elche kemungkinan besar akan kembali mengandalkan penyerang senior Rafa Mir untuk memecah kebuntuan. Di lini tengah, Aleix Febas menjadi motor serangan utama yang diharapkan mampu menyuplai bola matang ke lini depan. Namun, rapuhnya pertahanan yang sudah kebobolan lebih dari dua gol dalam empat laga terakhir menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sarabia.

Mallorca diprediksi tidak akan melakukan banyak perubahan dari komposisi tim yang menang pekan lalu. Pablo Torre tetap menjadi kreator serangan di lini tengah, sementara Antonio Raíllo akan memimpin barisan pertahanan untuk meredam agresivitas tuan rumah yang didukung penuh oleh publik Martinez Valero.

Prediksi Susunan Pemain

Elche (4-3-3): Dituro; Sangaré, Chust, Affengruber, Bigas; Neto, Febas, Aguado; Valera, Rafa Mir, André Silva.

Mallorca (4-4-2): Roman; Maffeo, Raíllo, Valjent, Lato; Morlanes, Samu Costa, Mascarell, Pablo Torre; Muriqi, Mateo Joseph.

Statistik Kunci dan Head-to-Head

Dalam pertemuan pertama musim ini di bulan Desember 2025, Mallorca berhasil mengalahkan Elche dengan skor 3-1. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa Estadio Manuel Martínez Valero bukanlah tempat yang ramah bagi tim tamu. Mallorca tercatat belum pernah menang di stadion ini dalam ajang liga sejak tahun 1944.

Statistik Elche Mallorca Posisi Klasemen 18 16 Poin 26 28 Gol Memasukkan 36 33 Gol Kemasukan 45 45 Form (5 Laga Terakhir) K-K-S-K-K M-S-K-K-K

Pertandingan ini bukan sekadar mengejar tiga poin, melainkan tentang momentum untuk bertahan di kasta tertinggi. Dengan dukungan penuh suporter di Kota Elche, Los Franjiverdes wajib menang jika tidak ingin semakin terbenam di jurang degradasi.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.