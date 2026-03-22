Preview La Liga: Barcelona vs Rayo Vallecano: Misi Blaugrana Kokohkan Takhta di Camp Nou

Laga La Liga antara Barcelona dan Rayo Vallecano

PEMIMPINA klasemen La Liga, Barcelona, bersiap melanjutkan tren positif mereka saat menjamu Rayo Vallecano di Spotify Camp Nou pada Minggu (22/3/2026). Tim asuhan Hansi Flick tengah berada di puncak performa setelah menghancurkan Newcastle United 7-2 di kompetisi Eropa tengah pekan lalu.

Dominasi Kandang Blaugrana

Barcelona mencatatkan rekor impresif dengan memenangkan 11 pertandingan kandang terakhir mereka di La Liga. Ketajaman Lamine Yamal dan kreativitas Raphinha menjadi motor serangan utama yang sulit diredam lawan. Flick diprediksi akan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya demi menjaga jarak empat poin dari kejaran Real Madrid di posisi kedua.

Data Pertandingan Pertandingan: Barcelona vs Rayo Vallecano

Barcelona vs Rayo Vallecano Kompetisi: La Liga (Pekan 29)

La Liga (Pekan 29) Waktu: Minggu, 22 Maret 2026, Pukul 21.00 WIB

Minggu, 22 Maret 2026, Pukul 21.00 WIB Stadion: Spotify Camp Nou, Barcelona

Rayo Vallecano: Batu Sandungan Potensial

Meski berada di papan tengah, Rayo Vallecano dikenal sebagai tim yang kerap merepotkan raksasa Catalan. Dalam lima pertemuan terakhir, Barca bahkan sempat kesulitan meraih kemenangan penuh. Tim tamu datang dengan modal enam laga tak terkalahkan di liga, menunjukkan pertahanan solid yang digalang Florian Lejeune dkk.

Statistik (La Liga 2026) Barcelona Rayo Vallecano Poin 70 32 Gol Memasukkan 77 28 Clean Sheets 13 11

Prediksi Skor

Melihat performa lini depan Barcelona yang sedang "meledak", tuan rumah diunggulkan menang dengan selisih lebih dari dua gol. Namun, kedisiplinan Rayo dalam serangan balik bisa menjadi ancaman jika lini belakang Barca lengah.

Prediksi Media Indonesia: Barcelona 3-0 Rayo Vallecano.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.