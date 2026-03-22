Preview La Liga: Barcelona vs Rayo Vallecano: Misi Blaugrana Kokohkan Takhta di Camp Nou

PEMIMPINA klasemen La Liga, Barcelona, bersiap melanjutkan tren positif mereka saat menjamu Rayo Vallecano di Spotify Camp Nou pada Minggu (22/3/2026). Tim asuhan Hansi Flick tengah berada di puncak performa setelah menghancurkan Newcastle United 7-2 di kompetisi Eropa tengah pekan lalu.
Barcelona mencatatkan rekor impresif dengan memenangkan 11 pertandingan kandang terakhir mereka di La Liga. Ketajaman Lamine Yamal dan kreativitas Raphinha menjadi motor serangan utama yang sulit diredam lawan. Flick diprediksi akan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya demi menjaga jarak empat poin dari kejaran Real Madrid di posisi kedua.
Meski berada di papan tengah, Rayo Vallecano dikenal sebagai tim yang kerap merepotkan raksasa Catalan. Dalam lima pertemuan terakhir, Barca bahkan sempat kesulitan meraih kemenangan penuh. Tim tamu datang dengan modal enam laga tak terkalahkan di liga, menunjukkan pertahanan solid yang digalang Florian Lejeune dkk.
|Statistik (La Liga 2026)
|Barcelona
|Rayo Vallecano
|Poin
|70
|32
|Gol Memasukkan
|77
|28
|Clean Sheets
|13
|11
Melihat performa lini depan Barcelona yang sedang "meledak", tuan rumah diunggulkan menang dengan selisih lebih dari dua gol. Namun, kedisiplinan Rayo dalam serangan balik bisa menjadi ancaman jika lini belakang Barca lengah.
Prediksi Media Indonesia: Barcelona 3-0 Rayo Vallecano.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Laga Ligue 1 ini menjadi pembuktian bagi Lyon untuk memutus tren negatif, sekaligus ujian konsistensi bagi Monaco yang tengah mengejar posisi tiga besar.
Inter Milan ingin mengamankan jalan menuju Scudetto, sementara Fiorentina tengah dalam tren positif untuk menjauh dari zona bawah
Preview laga Serie A AS Roma vs Lecce 23 Maret 2026. Roma krisis pemain depan, Lecce incar poin untuk keluar dari zona degradasi. Cek jadwal & prediksi.
Preview mendalam Bologna vs Lazio di Serie A 2026. Analisis taktik, kondisi tim setelah Liga Europa, dan prediksi skor di Stadio Renato Dall'Ara.
Preview Serie A Atalanta vs Verona 22 Maret 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan analisis peluang Atalanta menembus zona Eropa.
Como 1907 menjamu Pisa di Serie A 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan analisis taktik Cesc Fabregas untuk amankan posisi empat besar.
Real Madrid butuh kemenangan untuk menjaga asa juara La Liga, sementara Atletico Madrid sedang dalam tren positif dengan empat kemenangan beruntun.
Athletic Bilbao menjamu Real Betis di San Mames. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci duel pekan ke-29 La Liga 2026 di sini.
Celta Vigo menjamu Alaves di Balaidos. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci kedua tim dalam lanjutan La Liga 2025/2026.
Pertandingan antara Sevilla dan Valencia di ajang La Liga ini bukan lagi soal perebutan tiket Eropa, melainkan perjuangan untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Spanyol.
Preview lengkap Osasuna vs Girona La Liga 21 Maret 2026. Analisis taktik, susunan pemain, statistik H2H, dan prediksi skor di Stadion El Sadar.
