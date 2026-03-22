Preview La Liga: Real Madrid vs Atletico Madrid, Misi Los Blancos Mengejar Puncak Klasemen

Laga La Liga antara Real Madrid dan Atletico Madrid.

DERBI Madrid edisi ke-243 pada Senin (23/3) dini hari WIB, diprediksi akan berjalan sangat ketat. Real Madrid butuh kemenangan untuk menjaga asa juara La Liga, sementara Atletico Madrid sedang dalam tren positif dengan empat kemenangan beruntun. Absennya Thibaut Courtois menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh lini serang Atletico yang dipimpin Antoine Griezmann dan Julian Alvarez.

Namun, kembalinya Kylian Mbappe ke susunan pemain utama Real Madrid memberikan dimensi serangan yang berbeda bagi Los Blancos. Kecepatan Mbappe dan Vinicius Jr akan menjadi ujian berat bagi lini pertahanan lima bek yang kerap diterapkan Diego Simeone.

Statistik Kunci Detail Real Madrid Atletico Madrid Posisi Klasemen 2 4 Poin 66 57 Gol Dicetak (La Liga) 60 47 Top Skor Kylian Mbappe (23) Julián Alvarez (15)

Fakta Menarik Derbi Atletico Madrid menang 5-2 pada pertemuan pertama musim ini di Metropolitano.

Real Madrid belum pernah mengalahkan Atletico dalam 6 pertemuan terakhir di La Liga.

Tiga pertemuan terakhir di Santiago Bernabeu berakhir imbang 1-1.