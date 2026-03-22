Preview La Liga: Real Madrid vs Atletico Madrid, Misi Los Blancos Mengejar Puncak Klasemen

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
DERBI Madrid edisi ke-243 pada Senin (23/3) dini hari WIB, diprediksi akan berjalan sangat ketat. Real Madrid butuh kemenangan untuk menjaga asa juara La Liga, sementara Atletico Madrid sedang dalam tren positif dengan empat kemenangan beruntun. Absennya Thibaut Courtois menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh lini serang Atletico yang dipimpin Antoine Griezmann dan Julian Alvarez.
Namun, kembalinya Kylian Mbappe ke susunan pemain utama Real Madrid memberikan dimensi serangan yang berbeda bagi Los Blancos. Kecepatan Mbappe dan Vinicius Jr akan menjadi ujian berat bagi lini pertahanan lima bek yang kerap diterapkan Diego Simeone.
|Detail
|Real Madrid
|Atletico Madrid
|Posisi Klasemen
|2
|4
|Poin
|66
|57
|Gol Dicetak (La Liga)
|60
|47
|Top Skor
|Kylian Mbappe (23)
|Julián Alvarez (15)
Melihat performa kedua tim yang sama-sama on-fire di kancah Eropa, hasil imbang kemungkinan besar akan kembali terulang di Bernabeu. Namun, kualitas individu pemain Madrid di kandang sendiri seringkali menjadi pembeda.
Prediksi Media Indonesia: Real Madrid 2-1 Atletico Madrid
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
