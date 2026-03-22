Preview La Liga: Celta Vigo vs Alaves, Ambisi Eropa Berjumpa Perjuangan Papan Bawah

Laga La Liga antara Celta Vigo dan Alaves(chatgpt)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Estadio Abanca Balaidos saat Celta Vigo menjamu Deportivo Alaves dalam lanjutan pekan ke-29 La Liga 2025/2026, Minggu (22/3/2026). Tuan rumah yang tengah mengincar tiket ke kompetisi Eropa musim depan difavoritkan untuk mengamankan poin penuh.

Celta Vigo, saat ini, bertengger di posisi keenam klasemen sementara dengan raihan 41 poin. Skuad asuhan Claudio Giraldez sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil melaju ke perempat final Liga Europa usai menaklukkan Lyon dengan agregat 3-1. Kemenangan atas Alaves akan sangat krusial untuk terus menekan Real Betis yang berada di posisi kelima.

Di sisi lain, Alaves datang dengan kondisi yang kontras. Tim tamu berada di peringkat ke-17, tepat satu strip di atas zona merah. Sejak penunjukan Quique Sanchez Flores sebagai pelatih baru, Alaves belum juga mencicipi kemenangan dalam dua laga terakhir.

Masalah konsistensi di lini belakang menjadi pekerjaan rumah besar bagi Flores, terutama setelah mereka kebobolan gol penyeimbang di menit akhir saat melawan Villarreal pekan lalu.

Kondisi Skuad dan Absensi

Celta Vigo dipastikan kehilangan Ilaix Moriba karena akumulasi kartu kuning. Miguel Roman juga masih absen karena cedera jangka panjang. Namun, kembalinya Iago Aspas dan ketajaman Borja Iglesias di lini depan tetap menjadikan lini serang Los Celestes sebagai ancaman nyata bagi pertahanan lawan.

Sementara itu, Alaves harus tampil tanpa Youssef Enriquez yang terkena suspensi. Kabar baiknya, bek andalan Jon Pacheco dan gelandang Ander Guevara sudah bisa kembali bermain setelah menyelesaikan masa hukuman mereka. Kehadiran Pacheco diharapkan bisa meredam agresivitas serangan sayap Celta yang dimotori Oscar Mingueza.

Statistik Menarik Pertandingan Celta Vigo memenangkan pertemuan pertama musim ini dengan skor 1-0 di markas Alaves.

Alaves memiliki rekor tandang terburuk keempat di La Liga musim ini, hanya meraih dua kemenangan di luar kandang.

Borja Iglesias telah mencetak 15 gol di La Liga musim 2025/2026, menempatkannya sebagai salah satu top skor kompetisi.

Dalam 10 pertemuan terakhir di Balaidos, Celta mendominasi dengan 7 kemenangan.

Prediksi Jalannya Pertandingan

Celta Vigo diprediksi akan langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal dengan mengandalkan penguasaan bola. Gaya main progresif Giraldez akan menguji kedisiplinan blok rendah yang kemungkinan besar akan diterapkan oleh Quique Sanchez Flores.

Alaves akan mengandalkan serangan balik cepat melalui Lucas Boye dan Toni Martinez. Jika Celta gagal mencetak gol di babak pertama, faktor kelelahan pasca-pertandingan Eropa bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh tim tamu untuk mencuri poin.

Detail Pertandingan Informasi Stadion Estadio Abanca Balaidos, Vigo Waktu Kick-off Minggu, 22 Maret 2026, 22.15 WIB Prediksi Skor Celta Vigo 2-1 Alaves

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.