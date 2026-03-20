Preview La Liga: Osasuna vs Girona, Duel Papan Tengah Mencari Konsistensi

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PERSAINGAN di ajang La Liga musim 2025/2026 semakin memanas saat Osasuna bersiap menjamu Girona di Stadion El Sadar pada Sabtu (21/3/2026). Kedua tim saat ini terkunci di peringkat 11 dan 12 klasemen dengan raihan poin yang identik, yakni 34 poin dari 28 laga.
Osasuna dikenal sebagai tim yang sangat sulit ditaklukkan saat bermain di kandang. Musim ini, anak asuh Alessio Lisci telah mengumpulkan 25 poin di El Sadar, sebuah catatan yang menempatkan mereka sebagai salah satu tim dengan performa kandang terbaik di liga. Kembalinya Ruben Garcia setelah masa suspensi akan menambah daya gedor Los Rojillos di lini sayap.
Di sisi lain, Girona asuhan Michel sedang dalam tren positif setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Athletic Bilbao. Namun, badai cedera menjadi masalah utama bagi tim Catalan ini. Nama-nama besar seperti Donny van de Beek, Bryan Gil, dan kiper Marc-Andre ter Stegen (yang bergabung musim ini) dipastikan absen, yang memaksa Michel melakukan rotasi besar-besaran.
|Kategori
|Osasuna
|Girona
|Posisi Klasemen
|11
|12
|Poin
|34
|34
|Top Skor
|Ante Budimir (13 Gol)
|Vladyslav Vanat (9 Gol)
|H2H Terakhir
|Girona 1-0 Osasuna (Januari 2026)
Osasuna (4-2-3-1): Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galán; Lucas Torró, Jon Moncayola; Ruben Garcia, Aimar Oroz, Bryan Zaragoza; Ante Budimir.
Girona (4-3-3): Paulo Gazzaniga; Hugo Rincón, Alejandro Francés, Daley Blind, Arnau Martínez; Axel Witsel, Fran Beltrán, Azzedine Ounahi; Viktor Tsygankov, Joel Roca, Vladyslav Vanat.
Dengan kondisi skuad Girona yang pincang akibat cedera, Osasuna memiliki peluang emas untuk membalas kekalahan mereka di pertemuan pertama musim ini. Ante Budimir diprediksi akan menjadi pembeda bagi tuan rumah. Namun, Girona tetap berbahaya lewat serangan balik cepat Viktor Tsygankov.
Prediksi Media Indonesia: Osasuna 2-1 Girona
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Levante asuhan Luis Castro mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Preview lengkap pertandingan La Liga antara Espanyol vs Getafe pada 21 Maret 2026. Analisis taktik, statistik head to head, dan prediksi susunan pemain.
Simak preview lengkap Elche vs Mallorca di La Liga 2026. Analisis taktik, susunan pemain, dan statistik kunci di Estadio Manuel Martínez Valero.
Laga Liga Primer Inggris ini mempertemukan Leeds United yang berada di peringkat 15 dan Brenford yang menduduki posisi tujuh.
Auxerre saat ini berada di peringkat 16 klasemen sementara dan sedang berjuang keras untuk menghindari zona degradasi.
Levante asuhan Luis Castro mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
Preview lengkap pertandingan La Liga antara Espanyol vs Getafe pada 21 Maret 2026. Analisis taktik, statistik head to head, dan prediksi susunan pemain.
Simak preview lengkap Elche vs Mallorca di La Liga 2026. Analisis taktik, susunan pemain, dan statistik kunci di Estadio Manuel Martínez Valero.
Analisis Villarreal vs Real Sociedad di La Liga 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Estadio de la Cerámica.
Preview lengkap Rayo Vallecano vs Levante di La Liga pekan ke-28. Analisis performa, H2H, dan prediksi skor di Estadio de Vallecas.
