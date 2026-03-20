Preview La Liga: Osasuna vs Girona, Duel Papan Tengah Mencari Konsistensi

Laga La Liga antara Osasuna dan Girona(chatgpt)

PERSAINGAN di ajang La Liga musim 2025/2026 semakin memanas saat Osasuna bersiap menjamu Girona di Stadion El Sadar pada Sabtu (21/3/2026). Kedua tim saat ini terkunci di peringkat 11 dan 12 klasemen dengan raihan poin yang identik, yakni 34 poin dari 28 laga.

Analisis Kekuatan: Benteng El Sadar vs Momentum Girona

Osasuna dikenal sebagai tim yang sangat sulit ditaklukkan saat bermain di kandang. Musim ini, anak asuh Alessio Lisci telah mengumpulkan 25 poin di El Sadar, sebuah catatan yang menempatkan mereka sebagai salah satu tim dengan performa kandang terbaik di liga. Kembalinya Ruben Garcia setelah masa suspensi akan menambah daya gedor Los Rojillos di lini sayap.

Di sisi lain, Girona asuhan Michel sedang dalam tren positif setelah kemenangan meyakinkan 3-0 atas Athletic Bilbao. Namun, badai cedera menjadi masalah utama bagi tim Catalan ini. Nama-nama besar seperti Donny van de Beek, Bryan Gil, dan kiper Marc-Andre ter Stegen (yang bergabung musim ini) dipastikan absen, yang memaksa Michel melakukan rotasi besar-besaran.

Statistik Kunci Pertandingan

Kategori Osasuna Girona Posisi Klasemen 11 12 Poin 34 34 Top Skor Ante Budimir (13 Gol) Vladyslav Vanat (9 Gol) H2H Terakhir Girona 1-0 Osasuna (Januari 2026)

Prediksi Susunan Pemain

Osasuna (4-2-3-1): Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Alejandro Catena, Javi Galán; Lucas Torró, Jon Moncayola; Ruben Garcia, Aimar Oroz, Bryan Zaragoza; Ante Budimir.

Girona (4-3-3): Paulo Gazzaniga; Hugo Rincón, Alejandro Francés, Daley Blind, Arnau Martínez; Axel Witsel, Fran Beltrán, Azzedine Ounahi; Viktor Tsygankov, Joel Roca, Vladyslav Vanat.

Kesimpulan & Prediksi Skor

Dengan kondisi skuad Girona yang pincang akibat cedera, Osasuna memiliki peluang emas untuk membalas kekalahan mereka di pertemuan pertama musim ini. Ante Budimir diprediksi akan menjadi pembeda bagi tuan rumah. Namun, Girona tetap berbahaya lewat serangan balik cepat Viktor Tsygankov.

Prediksi Media Indonesia: Osasuna 2-1 Girona

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.