Preview La Liga: Levante vs Real Oviedo, Duel Hidup Mati di Ciutat de Valencia

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
STADION Ciutat de Valencia akan menjadi saksi pertempuran sengit dua tim yang tengah berjuang keluar dari jerat degradasi saat Levante menjamu Real Oviedo pada pekan ke-29 La Liga musim 2025/2026, Sabtu (21/3/2026).
Levante asuhan Luis Castro mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Meskipun masih tertahan di peringkat ke-19, "The Frogs" belum terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhirnya.
Fokus utama ada pada penyerang muda berusia 20 tahun, Carlos Espi, yang telah mencetak empat gol dalam tiga penampilan terakhirnya. Dukungan dari publik sendiri di Valencia diharapkan menjadi pemain ke-12 yang mampu mengamankan tiga poin krusial.
Real Oviedo datang dengan kepercayaan diri setelah kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pekan lalu. Namun, catatan tandang mereka sangat mengkhawatirkan.
Sebagai tim dengan produktivitas terendah di liga (18 gol), Guillermo Almada harus memutar otak agar Federico Vinas dan kolega bisa lebih efektif di depan gawang lawan jika ingin mencuri poin dari markas Levante.
Levante (4-2-3-1): Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturro, Sanchez; Rey, Losada; Garcia, Romero, Tunde; Carlos Espi.
Real Oviedo (4-4-2): Escandell; Vidal, Bailly, Costas, Lopez; Ilic, Sibo, Fonseca, Reina; Fernandez, Vinas.
|Kategori
|Keterangan
|Pertemuan Terakhir
|Real Oviedo 0-2 Levante (Oktober 2025)
|Posisi Klasemen
|Levante (19) vs Real Oviedo (20)
|Tren Levante
|3 Laga Terakhir Tak Terkalahkan
|Masalah Utama Oviedo
|Hanya mencetak 18 gol dalam 28 laga
Levante harus tampil tanpa Matias Moreno yang terkena akumulasi kartu kuning, sementara Roger Brugue dan Carlos Alvarez masih menepi karena cedera.
Di kubu tim tamu, Real Oviedo masih memantau kondisi kebugaran Lucas Ahijado dan Thiago Borbas sebelum menentukan starting XI final.
Mempertimbangkan rekor pertemuan di Ciutat de Valencia di mana Levante tidak terkalahkan dalam enam jamuan terakhir melawan Oviedo, tuan rumah diprediksi akan menang tipis dalam laga yang penuh tekanan ini.
Prediksi Media Indonesia: Levante 1-0 Real Oviedo
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Preview lengkap Osasuna vs Girona La Liga 21 Maret 2026. Analisis taktik, susunan pemain, statistik H2H, dan prediksi skor di Stadion El Sadar.
Preview lengkap pertandingan La Liga antara Espanyol vs Getafe pada 21 Maret 2026. Analisis taktik, statistik head to head, dan prediksi susunan pemain.
Simak preview lengkap Elche vs Mallorca di La Liga 2026. Analisis taktik, susunan pemain, dan statistik kunci di Estadio Manuel Martínez Valero.
