Preview Liga Primer Inggris: Leeds United vs Brentford, Misi Menjauh dari Zona Merah vs Ambisi Eropa

Laga Liga Primer Inggris antara Leeds United dan Brentford(chatgpt)

LEEDS United akan menjamu Brentford dalam laga krusial pekan ke-31 Liga Primer Inggris 2025/2026 di Stadion Elland Road. Pertandingan ini menjadi panggung bagi dua tim dengan misi yang bertolak belakang: tuan rumah berjuang menghindari degradasi, sementara tim tamu mengejar mimpi ke Eropa.

Analisis Kekuatan Tim

Leeds United, saat ini, menduduki posisi ke-15 klasemen dengan koleksi 32 poin. Skuad asuhan Daniel Farke sedang mengalami paceklik gol setelah gagal membobol gawang lawan dalam tiga laga terakhir di liga.

Meski begitu, Elland Road tetap menjadi benteng yang angker, di mana mayoritas poin mereka musim ini didapatkan di depan pendukung sendiri.

Sementara itu, Brentford tampil sebagai salah satu tim paling mengejutkan di tahun 2026. Di bawah arahan Keith Andrews, The Bees merangsek ke posisi ke-7 klasemen.

Ketajaman Igor Thiago yang telah mengoleksi 18 gol menjadi ancaman utama bagi lini belakang Leeds yang sering lengah dalam mengantisipasi serangan balik cepat.

Berita Skuad & Prediksi Susunan Pemain

Leeds United mendapatkan kabar baik dengan kembalinya penyerang Noah Okafor dari cedera hamstring. Namun, mereka kehilangan Gabriel Gudmundsson yang harus menjalani sanksi larangan bertanding.

Di kubu Brentford, daftar cedera masih cukup panjang, termasuk absennya Vitaly Janelt dan Fabio Carvalho.

Tim Prediksi Starting XI Leeds United (4-4-2) Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Justin; Ampadu, Gruev, Stach, Aaronson; Okafor, Calvert-Lewin Brentford (4-1-4-1) Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Henderson; Ouattara, Jensen, Yarmoliuk, Schade; Igor Thiago

Statistik Kunci

Set-Piece Master: 35,1% gol Leeds United musim ini tercipta melalui skema bola mati, rasio tertinggi di Premier League.

Igor Thiago: Sang striker hanya butuh dua gol lagi untuk mencapai tonggak 20 gol dalam satu musim liga.

Melihat performa kedua tim yang cenderung berimbang dalam beberapa pertemuan terakhir, hasil imbang diprediksi akan kembali terjadi di Elland Road akhir pekan ini.

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.