Preview Liga Primer Inggris: Bournemouth vs Manchester United: Misi Balas Dendam Setan Merah di Vitality

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
MANCHESTER United akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Bournemouth, Stadion Vitality, dalam lanjutan Liga Primer Inggris pada Sabtu (21/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi ajang pembuktian bagi Michael Carrick untuk mematahkan tren negatif Setan Merah saat bertemu The Cherries.
Manchester United, saat ini, berada di posisi ketiga klasemen Liga Primer Inggris dengan koleksi 54 poin. Meski diunggulkan secara posisi, United dihantui rekor buruk tidak pernah menang dalam lima pertemuan terakhir melawan Bournemouth. Pada pertemuan pertama musim ini di Old Trafford, kedua tim bermain imbang 4-4 dalam laga yang dianggap sebagai salah satu pertandingan terbaik musim ini.
Andoni Iraola, manajer Bournemouth, sukses membangun tim yang sulit dikalahkan. Bournemouth saat ini memegang rekor tak terkalahkan terpanjang yang masih aktif di liga (10 pertandingan). Kekuatan utama mereka terletak pada kolektivitas tim dan kemampuan transisi yang sangat cepat.
Michael Carrick dipastikan kehilangan duet bek tengah utamanya, Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt. Hal ini memaksa Harry Maguire untuk terus bermain berdampingan dengan pemain muda Leny Yoro.
Di sektor penyerangan, perhatian tertuju pada Benjamin Sesko yang telah mencetak lima gol dalam tujuh penampilan terakhirnya, meski lebih sering masuk sebagai pemain pengganti.
Di kubu tuan rumah, Bournemouth kehilangan Tyler Adams dan Lewis Cook di lini tengah. Namun, performa apik kiper Djordje Petrovic yang mencatatkan empat clean sheet dalam sepuluh laga terakhir menjadi jaminan keamanan di lini belakang tuan rumah.
Melihat ketajaman lini depan kedua tim namun rapuhnya pertahanan United tanpa bek utama, pertandingan ini diprediksi akan kembali menghasilkan banyak gol. Skor imbang 2-2 atau kemenangan tipis 2-1 untuk United menjadi hasil yang paling realistis.
|Statistik (Liga)
|Bournemouth
|Man United
|Posisi Klasemen
|10
|3
|Gol Dicetak
|44
|54
|Top Skor
|Evanilson (11)
|B. Fernandes (13)
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Setan Merah kerap kali mempersulit diri sendiri karena kesalahan yang berujung kebobolan.
Amorim dengan tegas mengatakan bahwa United harus fokus di setiap langkah untuk memperbaiki diri mereka.
Dengan hasil imbang kontra Bournmeouth, Manchester United masih berada di posisi ke-14 klasemen sementara Liga Primer Inggris dengan koleksi 34 poin dari 14 pertandingan.
Hasil imbang ini merupakan catatan buruk bagi Setan Merah, yang hanya meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan terakhir mereka di Liga Primer Inggris.
