Preview Liga Primer Inggris: Bournemouth vs Manchester United: Misi Balas Dendam Setan Merah di Vitality

MANCHESTER United akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Bournemouth, Stadion Vitality, dalam lanjutan Liga Primer Inggris pada Sabtu (21/3) dini hari WIB. Laga ini menjadi ajang pembuktian bagi Michael Carrick untuk mematahkan tren negatif Setan Merah saat bertemu The Cherries.

Misi Menembus Tembok Vitality

Manchester United, saat ini, berada di posisi ketiga klasemen Liga Primer Inggris dengan koleksi 54 poin. Meski diunggulkan secara posisi, United dihantui rekor buruk tidak pernah menang dalam lima pertemuan terakhir melawan Bournemouth. Pada pertemuan pertama musim ini di Old Trafford, kedua tim bermain imbang 4-4 dalam laga yang dianggap sebagai salah satu pertandingan terbaik musim ini.

Andoni Iraola, manajer Bournemouth, sukses membangun tim yang sulit dikalahkan. Bournemouth saat ini memegang rekor tak terkalahkan terpanjang yang masih aktif di liga (10 pertandingan). Kekuatan utama mereka terletak pada kolektivitas tim dan kemampuan transisi yang sangat cepat.

Data Pertandingan Waktu: Sabtu, 21 Maret 2026, Pukul 03.00 WIB

Sabtu, 21 Maret 2026, Pukul 03.00 WIB Stadion: Vitality Stadium, Bournemouth

Vitality Stadium, Bournemouth Wasit: TBC

Kondisi Skuad: Krisis Bek United Berlanjut

Michael Carrick dipastikan kehilangan duet bek tengah utamanya, Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt. Hal ini memaksa Harry Maguire untuk terus bermain berdampingan dengan pemain muda Leny Yoro.

Di sektor penyerangan, perhatian tertuju pada Benjamin Sesko yang telah mencetak lima gol dalam tujuh penampilan terakhirnya, meski lebih sering masuk sebagai pemain pengganti.

Di kubu tuan rumah, Bournemouth kehilangan Tyler Adams dan Lewis Cook di lini tengah. Namun, performa apik kiper Djordje Petrovic yang mencatatkan empat clean sheet dalam sepuluh laga terakhir menjadi jaminan keamanan di lini belakang tuan rumah.

Prediksi Skor

Melihat ketajaman lini depan kedua tim namun rapuhnya pertahanan United tanpa bek utama, pertandingan ini diprediksi akan kembali menghasilkan banyak gol. Skor imbang 2-2 atau kemenangan tipis 2-1 untuk United menjadi hasil yang paling realistis.

Statistik (Liga) Bournemouth Man United Posisi Klasemen 10 3 Gol Dicetak 44 54 Top Skor Evanilson (11) B. Fernandes (13)

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.