Manchester United Tetap akan Lepas Casemiro di Akhir Musim Meski Performanya Tengah Memuncak

Gelandang Manchester United Casemiro(AFP/Oli SCARFF)

MANCHESTER United dilaporkan tidak berencana membatalkan keputusan mereka melepas gelandang veteran, Casemiro, pada akhir musim ini. Meskipun sang pemain terus menunjukkan performa impresif dalam beberapa pekan terakhir, manajemen klub tetap pada komitmen awal untuk berpisah dengan bintang asal Brasil tersebut.

Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya telah mengumumkan pada Januari lalu bahwa ia akan meninggalkan Old Trafford saat kontraknya yang bernilai £350.000 per minggu berakhir.

Walaupun tampil solid sepanjang musim ini, Manchester United tetap pada kesimpulan untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada mantan penggawa Real Madrid tersebut, yang nantinya akan berstatus bebas transfer.

Efisiensi di Era Sir Jim Ratcliffe

Langkah ini sejalan dengan visi co-owner Sir Jim Ratcliffe yang ingin melakukan perombakan skuad jangka panjang.

Sebelumnya, pengusaha berusia 73 tahun tersebut secara terbuka menyatakan keheranannya atas besaran gaji tahunan Casemiro yang mencapai £18,2 juta.

Ratcliffe telah berjanji untuk menekan biaya operasional klub dan menyeimbangkan neraca gaji pemain.

Keputusan untuk tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Casemiro diambil lebih awal guna memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak. Casemiro sendiri secara spesifik meminta agar kabar ini dipublikasikan lebih cepat untuk menghindari spekulasi dan simpang siur di penghujung musim.

Dukungan Suporter dan Rekan Setim

Namun, situasi menjadi emosional setelah Casemiro menampilkan rentetan performa luar biasa. Teranyar, ia membuka keunggulan saat melawan Aston Villa melalui sundulan, gol ketujuhnya musim ini, dengan enam di antaranya lahir dari duel udara.

Usai mencetak gol, Casemiro merayakannya di depan tribun Stretford End sambil menunjuk logo klub di kausnya berkali-kali. Aksi ini disambut riuh suporter yang menyanyikan seruan, "One more year, Casemiro".

Dukungan serupa juga datang dari ruang ganti; kapten Bruno Fernandes dan bek muda Leny Yoro secara terbuka menyatakan harapan agar Casemiro tetap bertahan.

Michael Carrick: Keputusan Sudah Bulat

Terlepas dari tekanan publik dan dukungan rekan setim, pihak internal klub mengonfirmasi kepada BBC Sport bahwa tidak ada rencana untuk meninjau kembali keputusan tersebut.

Pelatih interim, Michael Carrick, juga mengisyaratkan bahwa tidak akan ada manuver putar balik terkait masa depan Casemiro.

"Ketika sesuatu sudah diputuskan, itu membuat segalanya menjadi sedikit lebih mudah dan semua orang memahami situasinya," ujar Carrick.

"Dampak yang ia berikan sangat luar biasa, baik melalui pengaruhnya di dalam tim maupun lewat momen-momen besar serta gol yang ia cetak. Ada momen indah di akhir pertandingan bersama para suporter. Ia akan sangat menikmati momen itu," lanjutnya.

Dengan keteguhan sikap manajemen ini, perjalanan Casemiro di Theatre of Dreams dipastikan akan berakhir dalam hitungan bulan, menyisakan warisan profesionalisme di tengah upaya United membangun era baru yang lebih efisien secara finansial. (bbc/Z-1)