Manchester United Tetap akan Lepas Casemiro di Akhir Musim Meski Performanya Tengah Memuncak

MANCHESTER United dilaporkan tidak berencana membatalkan keputusan mereka melepas gelandang veteran, Casemiro, pada akhir musim ini. Meskipun sang pemain terus menunjukkan performa impresif dalam beberapa pekan terakhir, manajemen klub tetap pada komitmen awal untuk berpisah dengan bintang asal Brasil tersebut.
Pemain berusia 34 tahun itu sebelumnya telah mengumumkan pada Januari lalu bahwa ia akan meninggalkan Old Trafford saat kontraknya yang bernilai £350.000 per minggu berakhir.
Walaupun tampil solid sepanjang musim ini, Manchester United tetap pada kesimpulan untuk tidak menawarkan kontrak baru kepada mantan penggawa Real Madrid tersebut, yang nantinya akan berstatus bebas transfer.
Langkah ini sejalan dengan visi co-owner Sir Jim Ratcliffe yang ingin melakukan perombakan skuad jangka panjang.
Sebelumnya, pengusaha berusia 73 tahun tersebut secara terbuka menyatakan keheranannya atas besaran gaji tahunan Casemiro yang mencapai £18,2 juta.
Ratcliffe telah berjanji untuk menekan biaya operasional klub dan menyeimbangkan neraca gaji pemain.
Keputusan untuk tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Casemiro diambil lebih awal guna memberikan kejelasan bagi kedua belah pihak. Casemiro sendiri secara spesifik meminta agar kabar ini dipublikasikan lebih cepat untuk menghindari spekulasi dan simpang siur di penghujung musim.
Namun, situasi menjadi emosional setelah Casemiro menampilkan rentetan performa luar biasa. Teranyar, ia membuka keunggulan saat melawan Aston Villa melalui sundulan, gol ketujuhnya musim ini, dengan enam di antaranya lahir dari duel udara.
Usai mencetak gol, Casemiro merayakannya di depan tribun Stretford End sambil menunjuk logo klub di kausnya berkali-kali. Aksi ini disambut riuh suporter yang menyanyikan seruan, "One more year, Casemiro".
Dukungan serupa juga datang dari ruang ganti; kapten Bruno Fernandes dan bek muda Leny Yoro secara terbuka menyatakan harapan agar Casemiro tetap bertahan.
Terlepas dari tekanan publik dan dukungan rekan setim, pihak internal klub mengonfirmasi kepada BBC Sport bahwa tidak ada rencana untuk meninjau kembali keputusan tersebut.
Pelatih interim, Michael Carrick, juga mengisyaratkan bahwa tidak akan ada manuver putar balik terkait masa depan Casemiro.
"Ketika sesuatu sudah diputuskan, itu membuat segalanya menjadi sedikit lebih mudah dan semua orang memahami situasinya," ujar Carrick.
"Dampak yang ia berikan sangat luar biasa, baik melalui pengaruhnya di dalam tim maupun lewat momen-momen besar serta gol yang ia cetak. Ada momen indah di akhir pertandingan bersama para suporter. Ia akan sangat menikmati momen itu," lanjutnya.
Dengan keteguhan sikap manajemen ini, perjalanan Casemiro di Theatre of Dreams dipastikan akan berakhir dalam hitungan bulan, menyisakan warisan profesionalisme di tengah upaya United membangun era baru yang lebih efisien secara finansial. (bbc/Z-1)
Manchester United dan Bayern Muenchen dikabarkan bersaing ketat mendapatkan bintang Nottingham Forest, Elliot Anderson, dengan nilai transfer fantastis.
Di tengah gelombang dukungan yang memintanya menjadi manajer tetap Manchester United, Michael Carrick justru menunjukkan sikap tenang dan menjaga jarak dari spekulasi media.
Manchester United sukses menumbangkan Aston Villa 3-1 di Old Trafford. Bruno Fernandes cetak rekor assist saat Casemiro, Cunha, dan Sesko jadi penentu.
Preview lengkap Manchester United vs Aston Villa di Liga Inggris 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, H2H, dan statistik kunci di Old Trafford.
Emery menyebut, Bogarde sudah tampil baik sejauh ini pada musim ini.
Casemiro akan berstatus bebas transfer setelah manajemen Manchester United memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada akhir musim 2025/2026 ini.
Manchester United bidik Ibrahim Sangare dari Nottingham Forest sebagai suksesor Casemiro. Harga lebih terjangkau dibanding Elliot Anderson.
Casemiro, Matheus Cunha dan Benjamin Sesko mencetak ketiga gol United, sedangkan Fulham mendapatkan dua gol dari Raul Jimenez dan Kevin
Carrick dikenal sebagai pelatih yang menekankan mentalitas tim, konsistensi, dan adaptasi taktik.
Kemenangan ini menjadi tiga kemenangan beruntun di Liga Inggris untuk Manchester United di bawah Carrick.
