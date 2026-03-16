Manchester United Terus Melaju, Michael Carrick Pilih Abaikan Kebisingan Soal Posisi Manajer Permanen

TREN positif Manchester United di bawah kendali Michael Carrick belum menunjukkan tanda-tanda meredup. Kemenangan krusial 3-1 atas Aston Villa dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris, Minggu (15/3), semakin memperkokoh posisi Setan Merah di zona Liga Champions sekaligus memperkuat desakan agar Carrick segera dipermanenkan.

Tiga gol United yang dilesakkan oleh Casemiro, Matheus Cunha, dan Benjamin Sesko memastikan tim tetap bertengger di peringkat ketiga klasemen. Hasil ini membawa Setan Merah unggul tiga poin atas Villa dan menjauh enam poin dari Chelsea di posisi keenam.

Respon Rendah Hati Carrick

Meski performa tim meningkat signifikan dan mendapat pujian dari pemilik klub, Jim Ratcliffe,

Baca juga : Jelang Man United vs Aston Villa: Carrick Abaikan Komentar Scholes

Carrick memilih untuk tetap memijak bumi. Di tengah gelombang dukungan yang memintanya menjadi manajer tetap, ia justru menunjukkan sikap tenang dan menjaga jarak dari spekulasi media.

"Tidak banyak kebisingan sebenarnya, bukan? Saya tidak bermaksud Wayne [Rooney], tetapi secara umum. Itu hanya menjadi kebisingan jika Anda mendengarkannya," ujar Carrick menanggapi rumor masa depannya.

Bagi Carrick, fokus utamanya saat ini hanyalah keberlanjutan progres tim di lapangan, bukan status kontraknya.

Baca juga : Newcastle vs MU: Magpies Terjepit, Setan Merah Sedang On-Fire!

"Itu tidak memengaruhi saya sedikit pun, sejujurnya. Saya berada di posisi ini saat ini, melakukan yang terbaik yang saya bisa, tentu saja menikmatinya, dan kami terus mendorong untuk lebih baik. Apa pun yang akan terjadi, akan terjadi," tegasnya.

Dukungan Legenda dan Rekor Bruno

Dukungan kuat bagi Carrick mengalir dari legenda klub, Wayne Rooney. Mantan rekan setimnya itu menilai stabilitas dan pendekatan personal Carrick adalah kunci kebangkitan United saat ini.

"Saya tahu karakternya, kepribadiannya. Tim ini membutuhkan sosok yang tenang, tetapi juga seseorang yang memahami klub ini dan para pemain membutuhkan sedikit perhatian, dan dia memberikannya," kata Rooney.

Ia pun secara lugas mempertanyakan alasan manajemen jika harus mencari sosok lain: "Bagi saya, mengapa harus berubah?"

Selain kemenangan tim, laga ini menjadi tonggak sejarah bagi Bruno Fernandes. Dengan tambahan dua assist, ia resmi menjadi pemain ketiga Manchester United di era Liga Primer Inggris yang mengoleksi 100 gol dan 100 assist, menyusul jejak Rooney dan Ryan Giggs.

Carrick pun tidak segan melayangkan pujian bagi kaptennya tersebut.

"Bruno telah melakukannya dalam waktu yang lama sekarang. Dalam momen besar, membuat perbedaan baik dengan mencetak gol atau menciptakan peluang, dia biasanya selalu ada di sana," pungkas Carrick.

Di sisi lain, pelatih Aston Villa, Unai Emery, mengakui sulitnya mencuri poin dari Old Trafford di bawah asuhan Carrick.

Ia menyebut Manchester United saat ini bermain sangat cerdas dan sedang berada dalam momentum yang sangat baik. (Ant/Z-1)