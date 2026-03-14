Jelang Man United vs Aston Villa: Carrick Abaikan Komentar Scholes

Pelatih Manchester United Michael Carrick

Pelatih Manchester United Michael Carrick tidak terlalu mempersoalkan kritik yang dilontarkan mantan rekan setimnya, Paul Scholes, menjelang pertandingan penting Man United vs Aston Villa di Old Trafford, Minggu (15/3) malam pukul 21.00 WIB.

Setan Merah kembali bertanding pada setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Newcastle United. Kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi Carrick sejak ia mengambil alih tim pada Januari. Hasil tersebut memicu komentar sinis dari Scholes melalui media sosial. Dalam unggahannya, Scholes menyindir Carrick karena tim tampil buruk dalam empat pertandingan terakhir. Scholes kemudian menjelaskan komentarnya tidak dimaksudkan untuk menyinggung dan mengaku telah menghubungi Carrick secara langsung.

Menanggapi hal itu, Carrick memilih bersikap tenang dan tidak ingin memperbesar persoalan.

“Tidak ada yang perlu dibahas sebenarnya. Kutipan dan komentar bisa ditafsirkan dengan berbagai cara. Setiap orang bisa memiliki pandangan berbeda. Terkadang sesuatu bisa dibesar-besarkan ke arah yang ekstrem, tetapi saya tidak terlalu memikirkannya,” ujar Carrick.

Saat ini MU berada di peringkat ketiga klasemen liga sedangkan Aston Villa yang dilatih Unai Emery di posisi kempat hanya terpaut selisih gol. Persaingan untuk finis di zona Liga Champions musim depan semakin ketat. Lima besar klasemen liga diperkirakan akan mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan.

Carrick mengakui kekalahan dari Newcastle sempat menghentikan momentum timnya namun ia menilai hasil tersebut tidak terhindarkan dalam kompetisi seketat di Inggris.

“Liga ini sangat sulit. Hampir semua tim mengalami kekalahan dalam periode tertentu,” katanya.

“Yang penting adalah menempatkan semuanya secara proporsional dan melihat di mana kami bisa berkembang serta tampil lebih baik," tandasnya. (AFP/E-3)