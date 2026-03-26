Al Ittihad Bidik Casemiro, Masa Depan Fabinho Jadi Penentu

Gelandang Manchester United Casemiro(AFP/Oli SCARFF)

KLUB Liga Arab Saudi, Al Ittihad, dikabarkan tengah mengincar gelandang Manchester United, Casemiro, untuk musim depan.

Pemain asal Brasil tersebut berpotensi diboyong secara gratis setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Old Trafford yang akan berakhir pada 30 Juni mendatang.

Mengutip laporan ESPN, minat Al Ittihad ini berkaitan erat dengan situasi Fabinho. Mantan pemain Liverpool tersebut juga akan habis kontraknya pada musim panas ini, dan manajemen klub masih menimbang apakah akan memberikan perpanjangan kontrak atau melepasnya secara cuma-cuma.

Kehilangan Benzema dan Kebutuhan Bintang Baru

Saat ini, Al Ittihad tertahan di posisi keenam klasemen sementara Liga Arab Saudi. Setelah kehilangan Karim Benzema yang hengkang ke Al Hilal pada Februari lalu, klub berjuluk The Tigers tersebut sedang berburu sosok bintang baru untuk memperkuat skuat mereka.

Dilema di Manchester United

Di sisi lain, kepergian Casemiro memicu perdebatan di internal Manchester United. Performa sang gelandang justru kembali menanjak di bawah arahan pelatih Michael Carrick, yang membuat sebagian pihak mendesak klub untuk mempertahankannya.

Bek muda United, Leny Yoro, menegaskan betapa krusialnya peran pemain berusia 34 tahun tersebut bagi tim.

"Semua orang ingin dia bertahan, dia pemain yang sangat penting bagi kami. Setiap hari di ruang ganti, dia punya pengalaman yang tidak dimiliki pemain lain. Dia sudah memenangkan segalanya, dan itu sangat membantu kami dalam pertandingan maupun di luar lapangan," ujar Yoro.

Keputusan Akhir

Meskipun Manchester United secara teknis memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama satu tahun lagi, keputusan bersama yang diambil pada Januari lalu mengisyaratkan bahwa Casemiro kemungkinan besar akan tetap hengkang pada akhir musim ini.

Kepastian mengenai pelabuhan baru sang jenderal lapangan tengah tersebut kini bergantung pada keputusan strategis Al Ittihad terhadap masa depan Fabinho. (Ant/Z-1)