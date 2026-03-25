Ben White Kembali Perkuat Timnas Inggris Setelah Absen Tiga Tahun

BEK kanan Arsenal, Ben White, resmi kembali mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Inggris. Ini menjadi momen perdana sang pemain mengenakan seragam The Three Lions sejak memutuskan meninggalkan skuad pada Piala Dunia 2022 di Qatar karena alasan pribadi.
Pemanggilan White oleh pelatih Thomas Tuchel dilakukan menyusul mundurnya Jarell Quansah akibat cedera otot paha kiri pada Minggu (22/3).
Berdasarkan laporan The Athletic, White diproyeksikan mengisi kekosongan lini belakang menjelang laga uji coba melawan timnas Uruguay yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (27/3).
White, sebelumnya, tercatat hanya tampil dalam empat pertandingan di bawah asuhan Gareth Southgate.
Hubungannya dengan timnas sempat menjadi sorotan setelah ia pulang lebih awal dari Qatar sehari pascakemenangan Inggris 3-0 atas Wales.
Pada Maret 2024, Southgate mengungkapkan bahwa pihak Arsenal, melalui Direktur Olahraga saat itu, Edu, menyampaikan bahwa White tidak bersedia dipanggil ke timnas. Keputusan tersebut membuatnya absen dalam ajang Piala Eropa 2024 yang menjadi turnamen terakhir era Southgate.
Titik balik terjadi saat Thomas Tuchel mengambil alih kursi kepelatihan. Pada Maret 2025, Tuchel mengaku telah berkomunikasi dengan White dan mengonfirmasi bahwa pemain berusia 28 tahun itu memiliki keinginan untuk kembali membela negaranya.
Meski sempat tidak masuk skuad sepanjang 2025, pintu timnas kini kembali terbuka bagi sang bek.
Kondisi lini belakang Inggris saat ini sedang mengalami transisi besar. Pensiunnya Kyle Walker dan Kieran Trippier, ditambah cederanya Reece James serta absennya Trent Alexander-Arnold, membuka persaingan ketat di posisi bek kanan menuju Piala Dunia 2026.
White, yang telah tampil dalam 21 laga bersama Arsenal musim ini meski sempat didera cedera hamstring, akan bersaing dengan Djed Spence dan Tino Livramento untuk memperebutkan posisi utama.
Selain pemanggilan White, timnas Inggris juga memastikan masuknya pemain sayap Newcastle United, Harvey Barnes. Barnes dipanggil untuk menggantikan bintang Arsenal, Eberechi Eze, yang terpaksa mundur akibat cedera. (Ant/Z-1)
