Preview Final Piala Liga 2026 : Arsenal vs Manchester City, Misi Quadruple Mikel Arteta vs Dominasi Pep Guardiola

DUEL sengit akan tersaji di Stadion Wembley saat Arsenal menghadapi Manchester City dalam laga final Piala Liga 2025/2026, Minggu (22/3) pukul 23.30 WIB. Laga ini menjadi pertemuan dua tim teratas di Inggris yang memperebutkan trofi mayor pertama musim ini.
Arsenal, yang dipimpin Mikel Arteta, sedang berada di puncak performa dengan rekor 14 laga tak terkalahkan. Kemenangan di Wembley akan menjadi langkah pertama mereka untuk mewujudkan ambisi meraih empat gelar (quadruple) musim ini. Di sisi lain, Pep Guardiola dituntut membangkitkan mental Manchester City yang baru saja terluka setelah tersingkir dari kompetisi Eropa.
|Ajang
|Final Piala Liga (Carabao Cup) 2025/2026
|Lokasi
|Stadion Wembley, London
|Waktu
|Minggu, 22 Maret 2026, 23.30 WIB
Arsenal (4-2-3-1): Kepa; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.
Pelatih: Mikel Arteta
Manchester City (4-3-3): Trafford; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O'Reilly; Cherki, Haaland, Doku.
Pelatih: Pep Guardiola
Mikel Arteta diprediksi akan mengandalkan kreativitas Eberechi Eze dan ketajaman Viktor Gyokeres untuk membongkar pertahanan City yang tanpa Josko Gvardiol. Sementara itu, City akan bertumpu pada lini tengah yang dikomandoi Rodri untuk mengontrol jalannya laga.
Prediksi Media Indonesia: Arsenal 2-1 Manchester City
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Arsenal, yang saat ini memuncaki klasemen Premier League, berambisi mengakhiri puasa gelar Piala Liga Inggris yang sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun.
Arsenal asuhan Mikel Arteta datang dengan kepercayaan diri tinggi sebagai pemuncak klasemen Liga Primer. Mereka berambisi mengakhiri puasa gelar Piala Liga selama 33 tahun
Final Carabao Cup 2026 mempertemukan Arsenal vs Manchester City di Wembley. Duel sarat gengsi antara mantan bos Pep Guardiola dan asistennya Mikel Arteta dalam perburuan trofi.
Pertemuan antara Arsenal dan Manchester City di partai puncak kali ini membangkitkan kembali memori pahit bagi publik London Utara.
Mikel Arteta mengakui bahwa kedekatannya dengan Pep Guardiola kini tak lagi sama seperti saat keduanya masih bekerja sama di Manchester.
Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengonfirmasi akan mengajukan permohonan khusus kepada Football League (EFL) agar Marc Guehi dapat diturunkan dalam laga final Piala Liga.
MANCHESTER City melangkah mantap ke final Piala Liga setelah menumbangkan juara bertahan Newcastle United dengan kemenangan 3-1 pada laga leg kedua semifinal di Stadion Etihad,
