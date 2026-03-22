Preview Final Piala Liga 2026 : Arsenal vs Manchester City, Misi Quadruple Mikel Arteta vs Dominasi Pep Guardiola

Laga final Piala Liga antara Arsenal dan Manchester City(chatgpt)

DUEL sengit akan tersaji di Stadion Wembley saat Arsenal menghadapi Manchester City dalam laga final Piala Liga 2025/2026, Minggu (22/3) pukul 23.30 WIB. Laga ini menjadi pertemuan dua tim teratas di Inggris yang memperebutkan trofi mayor pertama musim ini.

Arsenal, yang dipimpin Mikel Arteta, sedang berada di puncak performa dengan rekor 14 laga tak terkalahkan. Kemenangan di Wembley akan menjadi langkah pertama mereka untuk mewujudkan ambisi meraih empat gelar (quadruple) musim ini. Di sisi lain, Pep Guardiola dituntut membangkitkan mental Manchester City yang baru saja terluka setelah tersingkir dari kompetisi Eropa.

Data Pertandingan

Ajang Final Piala Liga (Carabao Cup) 2025/2026 Lokasi Stadion Wembley, London Waktu Minggu, 22 Maret 2026, 23.30 WIB

Prediksi Lineup

Arsenal (4-2-3-1): Kepa; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres.

Pelatih: Mikel Arteta Manchester City (4-3-3): Trafford; Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri; Bernardo Silva, Rodri, O'Reilly; Cherki, Haaland, Doku.

Pelatih: Pep Guardiola

Statistik Unggulan

Arsenal belum terkalahkan dalam 6 duel terakhir melawan Man City (2 Menang, 4 Imbang).

Man City memenangi 8 dari 9 penampilan terakhir mereka di final Piala Liga.

The Gunners berupaya mengakhiri puasa gelar Piala Liga selama 33 tahun (terakhir juara 1993).

Erling Haaland belum pernah mencetak gol di Stadion Wembley dalam 6 penampilan sebelumnya.

Mikel Arteta diprediksi akan mengandalkan kreativitas Eberechi Eze dan ketajaman Viktor Gyokeres untuk membongkar pertahanan City yang tanpa Josko Gvardiol. Sementara itu, City akan bertumpu pada lini tengah yang dikomandoi Rodri untuk mengontrol jalannya laga.

Prediksi Media Indonesia: Arsenal 2-1 Manchester City

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.