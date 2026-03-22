Link Live Streaming Final Carabao Cup Arsenal vs Manchester City, Kick Off Pukul 23.30 WIB

Bek Arsenal asal Brasil bernomor punggung 06, Gabriel Magalhaes (kedua dari kanan), berdebat dengan Anthony Taylor selama pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris antara Manchester City dan Arsenal.(Darren Staples / AFP)

PERTANDINGAN final Carabao Cup 2025/2026 antara Arsenal vs Manchester City akan tersaji di Stadion Wembley, London, pada Minggu (22/3/2026) malam WIB. Duel ini menjadi kesempatan emas bagi kedua tim untuk mengangkat trofi mayor pertama mereka di musim ini.

Arsenal, yang saat ini memuncaki klasemen Premier League, berambisi mengakhiri puasa gelar Piala Liga Inggris yang sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Terakhir kali The Gunners mengangkat trofi ini adalah pada tahun 1993.

Di sisi lain, Manchester City asuhan Pep Guardiola ingin mempertahankan reputasi mereka sebagai spesialis kompetisi piala domestik meski baru saja mengalami kekecewaan di kancah Eropa.

Head to Head (H2H) Terakhir

Berdasarkan catatan pertemuan terbaru, Arsenal mulai menunjukkan dominasinya atas City. Berikut adalah hasil 5 pertemuan terakhir kedua tim:

Tanggal Ajang Hasil 21/09/2025 Premier League Arsenal 1-1 Man City 02/02/2025 Premier League Arsenal 5-1 Man City 22/09/2024 Premier League Man City 2-2 Arsenal 31/03/2024 Premier League Man City 0-0 Arsenal 08/10/2023 Premier League Arsenal 1-0 Man City

Kondisi Tim dan Prediksi Lineup

Mikel Arteta kemungkinan besar akan menurunkan Kepa Arrizabalaga di bawah mistar gawang setelah sang kiper tampil impresif sepanjang turnamen ini. Di lini depan, Viktor Gyokeres diharapkan menjadi ujung tombak untuk membongkar pertahanan City yang dipimpin Ruben Dias.

Sementara itu, Manchester City dipastikan tampil tanpa Marc Guehi (cup-tied) dan Josko Gvardiol yang cedera. Erling Haaland tetap menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan Arsenal yang dikawal William Saliba dan Gabriel Magalhaes.

Informasi Pertandingan:

Lokasi: Stadion Wembley, London

Waktu: Minggu, 22 Maret 2026 | 23.30 WIB

*Penyedia layanan streaming biasanya memerlukan langganan paket olahraga untuk mengakses siaran langsung. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemegang hak siar.